Alodia Clemente: "No es literatura para mujeres, sino para personas sensibles"

Hace siete años que Alodia Clemente inauguró la librería La Rossa en el barrio de Benimaclet, un espacio especializado en literatura femenina, una rara avis en el panorama nacional, ya que solo existen otras seis librerías en toda España dedicadas en exclusiva a potenciar y poner en valor a las autoras. Y parece que no le ha ido nada mal en este tiempo. Mañana inaugura un nuevo espacio, en el mismo barrio, pero tres veces más grande. Allí espera poder seguir con lo que mejor sabe hacer y tan bien le ha ido: vender obras de calidad con un trato cercano.

En plena crisis de todo y va usted y abre una librería tres veces más grande.

El local que teníamos se nos quedaba pequeño. Con la pandemia la gente ha cogido el gusto por leer y, sobre todo, a asistir a los clubes de lectura.

¿Cómo han sido estos siete años de recorrido?

Es duro porque ser autónomo es duro. Y encima, al ser madre todavía más, por la conciliación. Pero la gente nos ha ido conociendo y desde la pandemia han preferido la compra de proximidad.

La pregunta igual es obvia o puede sorprender, pero ¿quién compra más en La Rossa: hombres o mujeres?

Mujeres, pero cada vez hay más hombres que vienen a comprar. Sobre todo se interesan por obras de feminismo.

¿Qué es lo que más buscan sus lectoras?

Sobre todo ensayo feminista y escritoras jóvenes e independientes.

¿Y cuál es el perfil de su clienta?

A los clubs de lectura se apunta, sobre todo, gente mayor. Ahora tenemos uno de cine y mujer que está generando mucho interés en las chicas más jóvenes. Pero en conjunto son mujeres en sus últimos años de carrera hasta los 50.

¿Es muy diferente a lo que buscan ellos?

Los hombres buscan más ensayo con un cariz más político y sobre temas de feminismo. Tienen claro lo que quieren leer. Suele ser un lector informado.

"Hay poca librería feminista pese a que somos las que más leemos y las que más venden son mujeres"

Su librería es una de las escasos establecimiento dedicados en exclusiva a la literatura feminista, cuando la mujer es la que más libros lee.

Sí, hay poca librería feminista pese a que somos las que más leemos y las que más venden son mujeres como María Dueñas o J. K. Rowling. Sin embargo, todo el mundo se entera cuando Arturo Pérez-Reverte o Javier Marías publica un libro. Siempre han tenido más publicidad.

¿Cómo le sentó conocer que Carmen Mola es, en realidad, tres hombres bajo un pseudónimo de mujer?

Nunca lo he tenido en mi librería porque no me gusta. Hubo un cliente que me pidió su primer libro, pero me dijo que eso no lo podía haber escrito una mujer. Creo que se quisieron aprovechar del movimiento feminista. Que ellos lo hicieran me parece hasta lícito, otra cosa es que la editorial promocionara a Carmen Mola el Día de la Mujer cuando ellos sabían que eran tres hombres.

Entonces, ¿existe o no una literatura de y para mujeres?

No creo que sea un tema de literatura para mujeres, lo que pasa es que la mujer escribe temas íntimos. No es literatura para mujeres, sino para gente sensible. Las mujeres escriben de una forma diferente a un hombre, de lo que sentimos, y no debemos avergonzarnos. Tenemos mucha autoficción y hay autoras que llegan a la llaga, que han escrito sobre las violaciones que han sufrido.

¿Cuál cree que es la fórmula del éxito de La Rossa?

Intento tener un catálogo cuidado y de calidad y tratar a las clientas para que se sientan como en casa. Tenemos mucha relación con movimientos y editoriales feministas y, al ser de barrio, nuestra clientela da mucho valor a la «xarraeta», al comentar lo que hemos leído. Conozco a mis clientas con nombres y apellido. Al final haces una relación de amistad.

¿Y qué lee la dueña de La Rossa?

Compagino novela con ensayo y estoy en clubes de lecturas. Ahora mismo estoy leyendo «El viento», de Dorothy Scarborough, y «Silencios», de Tillie Olsen.