Uno de los regalos musicales que, de forma más o menos periódica, Rosalía le hace a sus fans son las listas de canciones que ella misma crea en Spotify.

Así, en la página que la red musical le dedica a la cantante catalana podemos encontrar varias selecciones temáticas de canciones diseñadas por la propia Rosalía.

La última de ellas, por ejemplo, se titula “Inspos Motomami” y en ella Rosalía recoge 110 canciones de diversos artistas -desde Wisin y Daddy Yankee a David Bowie o John Coltrane- que la artista tenía presentes mientras componía y grababa su exitoso Motomami.

Otra de las listas de Spotify de Rosalía está dedicada a sus “MotomamiSSSS” preferidas y en ella encontramos canciones de Patti Smith, Lil’ Kim, SZA, Las Chuches, M.I.A., Rihanna, Lorde, Silvia Pérez Cruz, Bjork, Amaia o Beyoncé.

Pero sin duda, una de las listas de Spotify más divertidas confeccionada por Rosalía es “Lo q pincharía si fuera DJ hahah”, un título que deja sus intenciones bastante claras.

En esta lista de 89 canciones que la “Motomami” fue diseñando entre los años 2019 y 2021 encontramos temas de diversos estilos y artistas con un innegable componente bailable y un inconfundible sabor latino.

Así, si fuera DJ Rosalía pincharía canciones de Moncho Chavea, Omar Montes, Tego Calderón, Ivy Queen, Hector y Tito, Ozuna, Jhay Cortez, Daddy Yankee, J Balvin o Anuel AA, entre otros.

La lista de Rosalía si fuera DJ

Y en esta selección también figura un artista valenciano, al que Rosalía ya demostró devoción hace unos años cuando incluyó un fragmento de una de sus canciones durante los directos de su gira de 2019.

Estamos hablando de Vicente Castro Jiménez, "Parrita", el músico nacido en el barrio valenciano de Natzaret y que falleció en Terrassa en octubre de 2020.

La canción de Parrita que Rosalía ha incluido en su “set list” es la misma que “pinchaba” en aquella gira que incluyó escenarios tan resultones como el Palau Sant Jordi, el O2 de Londres o el Wizink Center de Madrid, y en festivales como el Lollapalooza, el Glastonbury, el Coachella o el BBK Live.

Se trata de «Cositas del ayer», una canción portadora de un imaginario cultural muy tradicional que el cantaor, guitarrista y compositor Vicente Castro Jiménez, Parrita, grabó para su disco de 2006 “Con el alma”.

Nacido en barrio de Natzaret en 1960 en el seno de una familia canastera, Parrita empezó su carrera artística a finales de la década de los 70 del pasado siglo siguiendo los pasos de su hermano mayor, El Peti, ganador en el Festival del Cante de las Minas.

Su auténtico lanzamiento como artista popular tuvo lugar en 1982, con una personal versión del clásico de Cecilia, «Dama, dama». Aquél fue el primero de una docena de discos, en los que no faltaron colaboraciones como las de Paco de Lucía («Quita el sentío»), Tomatito («Canastero»), Benavent y Kitflus («Baladas gitanas») o Joan Albert Amargós («Entre la espada y la pared»).

«A Rosalía le gustó mucho como cantante y ella siempre ha sido muy 'parritera'», explicaba el cantaor en una entrevista a Levante-EMV desde Barcelona, la ciudad a la que se fue a vivir y trabajar cuando tenía 20 años.

Contaba Parrita en aquella ocasión que un día Rosalía le llamó y al otro «estuvo aquí en casa y me cantó un poquito, y ya entonces me encantó. Y después escuché el disco y me encantó más porque aporta cosas muy nuevas al flamenco». «Me emocioné mucho cuando escuché mis canciones cantadas por ella. Me emociono porque es diferente», aseguraba.

Pero entre los propios fans de Parrita había también por entonces muchos que no querían que Rosalía usase «Cositas del ayer» y «Déjame llorar» en sus actuaciones. «Maestro, con todos mis respetos, creo que lo que hace esta muchacha con la música y el cante nuestro debería de estar tipificado como un delito», comenta un «parritero» en el vídeo de Facebook que el «maestro» había colgado con la actuación de Rosalía. Es uno de los comentarios menos furibundos.

«La defiendo porque tiene su estilo y lo que aporta, sin dejar de lado el flamenco, son cosas nuevas -insistía no obstante Parrita-. Me gusta cómo lo hace, y además es un espectáculo verla. No pude ir al concierto de Barcelona pero mis hijos vinieron y me dijeron: 'papa, es increíble'».

A Rosalía también le cayeron críticas, no por versionear a Parrita sino por haber elegido una canción, la del artista valenciano, que dice «eres muy moderna y no me gustas, eres muy libre de pensamiento. Te gusta salir con tus amigas y yo no quiero. No te olvides: soy de otro mundo, soy canastero».

Letra machista

Eso sí, en su remix, la artista barcelonesa no incluía estas estrofas de «Cositas del ayer». «Yo he compuesto cosas muy machistas, pero solo es música -reconocía el cantaor-. Entiendo que me critiquen, pero no me molesta».

La última referencia discográfica de Parrita antes de su muerte el pasado 2020 fue Copa flamenca, un álbum en el que versioneaba en su estilo clásicos de la copla. «Es una maravilla y, sobre todo, es un disco muy difícil. Cante, coros, cajón y guitarras, nada más. Y hacerlo me hizo mucho bien porque Paco de Lucía me lo aconsejó. "Vicente, haz un disco de copla". Cuando al final lo hice él ya no estaba, pobrecito mío, y me acordé mucho de él durante toda la grabación».

Un año antes de su muerte, Parrita trabajaba en un nuevo disco. «Me dio un ictus, pero gracias a Dios, porque Dios existe, me estoy recuperando y ya lo tengo preparado. Solo falta poner la voz y sé que os va a encantar». Parrita esperaba que Rosalía formase parte del proyecto: «Voy a llamarla para que colabore conmigo, porque me apetece y sé que a ella le va a hacer mucho bien. Porque Rosalía es muy parritera, así que se lo voy a pedir y sé que me va a decir que sí».

«Yo soy valenciano, de la millor terreta del món. El público de València es muy parritero, y cuando voy allí viene a verme gente de cuando yo trabajaba en los pubs -proclamaba el cantante, que pese a vivir en Barcelona, cada dos meses seguía viajando hasta València para reunirse con sus hermanos en el barrio de Natzaret.

“Empecé en la discoteca Sami, donde tocaba la guitarrita y desde el principio me fue bien. Enseguida me salieron las galas, hacía dobletes, me iba de maravilla, pero en el grupito era mucha gente y dije "me vais a perdonar pero me voy". Porque yo siempre he cantado lo que me ha gustado, lo que me ha hecho bien».