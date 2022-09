Mario Casas, actor ganador de un Goya, da el salto a la dirección con su primera película Mi soledad tiene alas, que protagonizará su hermano el también actor Óscar Casas.

La película , con un reparto no profesional, sigue de un modo único a un grupo de chavales que viven la vida al límite y se dedican a robar joyerías hasta que algo se tuerce y tienen que huir del mundo que conocen. Mario Casas coescribe la historia junto a Deborah François, ambientada en los barrios donde pasó la infancia el propio director.

En palabras del propio Mario: ”Ha sido un proceso largo que nos ha llevado más de un año pero a la vez ha sido precioso. Lo más importante para mi, y que se convirtió en casi una necesidad, era encontrar a jóvenes no profesionales que le den una verdad única y especial a la película y que la hagan volar. Además, he tenido la suerte de rodearme del mejor equipo posible, muchos de ellos con los que ya he trabajado antes y confío ciegamente para que me acompañen en mi primer viaje como director".

La ópera prima está producida por Adrián Guerra y Núria Valls y cuenta con la dirección de fotografía de Edu Canet (No matarás, Alma) y la dirección artística de Núria Guardia (El amor en su lugar, Paradise Hills). El rodaje arrancará en octubre en Barcelona.