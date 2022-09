Juegos de pistas para encontrar arte en las calles de València

Dicen que el primero fue The Photographer, un artista urbano que hace cosa de cinco años empezó a dejar en las calles de València azulejos y piedras con su icono. Después lo anunciaba en las redes sociales y enseguida sus fans salían a encontrar el tesoro. «Podías levantarte y andar tranquilamente al lugar (si lo reconocías) y, si no tardabas más de 24 horas, allí mismo la encontrabas», recuerda Diego López, experto en grafitis y murales y buscador él mismo de obras de arte y artesanía «liberadas» en la ciudad.

«Hoy día esto es prácticamente imposible, a los pocos minutos desaparecen las piezas abandonadas -asegura-. No solo se han multiplicado los artistas urbanos que liberan sus obras en la calle y que retan con vídeos y fotos en sus redes sociales a que las encontremos, sino también aquellas personas que se sienten impelidas por un resorte cuando reciben este desafío». «Yo he conocido a personas que están dando vueltas por València hasta bien entrada la madrugada para intentar encontrar una ubicación con una pieza abandonada -añade Diego-. Personas que no se conforman con una pieza, sino que intentan llevárselas todas, que acumulan sacos de obras, que se infiltran en grupos para obtener más datos... Toda una fiebre...».

Uno de estos febriles coleccionistas es Andoni, que empezó con su afición hace unos meses cuando pilló a The Photographer en plena «intervención». «Decidí seguirlo en Instagram y a través de él descubrí a Las Llaves de Wonderland, que estaban dejando unos imanes pintados y me pareció interesante el juego: alguien deja una pieza y el primero que la encuentre se la queda. Me gusta la competición, el arte urbano y los juegos de orientación, parecía hecho a medida», explica.

Las Llaves de Wonderland es un colectivo artístico formado por tres hermanas que, como ocurre con todos los «liberadores» de tesoros que participan en este reportaje, prefieren mantener su identidad en el anonimato. Los pequeños cuadros y llaves que dejan cada semana en farolas y muros de València están entre las piezas más cotizadas por los buscadores.

Curiosamente, ellas mismas se introdujeron en este mundillo tras toparse con un tesoro. «Nos encontramos en el Carmen una poesía en la pared. Nos sentamos a tomar algo y de esas casualidades de la vida, pasó el autor (Poesía en la Pared) y se nos acercó, dejó un sobre en la mesa y desapareció. El sobre contenía fotos, poemas, tarjetas».

Aquel gesto inspiró a las tres hermanas que en agosto del pasado año empezaron a dejar por las calles de València unas llaves que «te llevarían a la búsqueda de algún lugar maravilloso, emblemático, un bonito grafiti, un arquitecto poco conocido, cerca de una poesía, de un día conmemorativo...». Y, además de las llaves, empezaron también a abandonar pequeños lienzos «que suelen tener algo en particular, un aniversario de un pintor, la apertura de una nueva plaza, un nuevo grafiti, un museo olvidado, un lugar interesante».

En chanclas y de noche

Mura es uno de los buscadores que, junto a su mujer, intenta salir cada semana en busca de las obras de Las Llaves de Wondelrand y de otros artistas. «Encontramos de casualidad la primera llave en las fallas de 2021 y ese mismo día también encontramos una poesía de Poesía de Pared. Los buscamos en la redes sociales y varias semanas después empezamos a buscar las piezas liberadas -explica Mura-. Es muy emocionante ya que ponen una foto con la pieza y tienes que reconocer donde está. Yo he llegado a salir de casa en plena noche e incluso en chanclas buscando algún tesoro especial».

Uno de los hallazgos preferidos de Mura es un cuadro con varios poemas que liberó Poesía en la Pared, otra de las artistas cotizadas de este movimiento. Pero no es la única poeta. Jodidapoesía empezó a escribir sus primeros «versos decentes» hace 20 años «por el desfogue, el poder decir libremente lo que pienso o explicar todas las cosas que pasan por mi cabeza, por mi corazón, por mi vida». Pero no fue hasta hace un año cuando decidió «liberar» sus escritos «para esos ojos curiosos que habitan por la ciudad».

Jodidapoesía no sigue siempre un plan a la hora de trazar el mapa del tesoro. «A veces las pongo en lugares aleatorios, otras suelo dejarlas en sitios fáciles de reconocer. Hay días que lo pongo más fácil y publico en Instagram el nombre de las calles». En todo caso, asegura que «es maravilloso cuando alguien te etiqueta en algo que has escrito tú y además te dice que le encanta lo que haces. A ratos me sigue pareciendo increíble».

Poesíaenlapared también inspiró a AcuarelAndo, otra de las artistas más buscadas por las calles de València. «En su Instagram vi que alguien dejaba en la calle un poema personal y diferente cada mes. Aquel descubrimiento me abrió las puertas a un mundo hasta entonces desconocido para mí. Fui entonces cuando tirando del hilo llegué a las acciones de The Photographer y de Las Llaves de Wonderland. Siempre me había atraído el street art pero no imaginaba que existiría esta variante en la que pudieras cogerlo y llevártelo».

El pasado 28 de enero AcuarelAndo liberó su primera acuarela o, mejor dicho, el primer fragmento de acuarela que los buscadores han de ir completando. «Lo interesante -asegura- comienza cuando decido cortarla, sellarla y firmarla. Lo que se libera de manera individual son cada uno de los fragmentos resultantes del corte. AcuarelAndo es la pequeña gran parte de un todo. Un fragmento que en el lugar correcto, se reconstruye y crea algo nuevo».

Tampoco ella sigue un plan a la hora de dejar sus obras. «Disfruto saliendo a la calle a caminar con las acuarelas fragmentadas y allí donde la pared o elemento urbano me llama la atención por algo, ahí la libero. Me gustan las paredes con mensajes y pensamientos escritos. También los puntos calientes donde otros artistas reúnen sus obras y son lugares llenos de una magia especial».

Piedras y libretas

Esa tangible (al menos para las artistas y sus seguidores) «magia especial» es la que intenta transmitir Mabel Pink con sus piedras decoradas y liberadas por València. «El día que salgo a esconder tesoros, me dejo llevar por instintos para elegir el lugar, pero siempre tengo algunos rincones predilectos, cerca de algún artista que admiro, o lugares bonitos de la ciudad», explica a Levante-EMV. «Desde este verano he empezado a pintar y esconder también piedras especiales, tienen carga positiva secreta. No me sirve cualquier piedra, son elegidas con mimo y tratadas con delicadeza hasta que son escondidas».

Mabel deja a sus seguidores pistas de donde ha liberado sus tesoros a través de su cuenta de Instagram, pero también a veces le escriben personas que han descubierto por casualidad las piedras o los dibujos que ha liberado. «En alguna ocasión hasta me han escrito turistas extranjeros felices por el hallazgo y mis dibujos viajan a otros países. Siempre me da mucha ilusión y emoción cuando me informan que han encontrado alguna pieza mía».

A Manu, la persona que está detrás de Papelitass, también le suelen contactar a través de Instagram los buscadores que han encontrado alguno de sus pequeños cuadernos con tapas de tela procedentes de ropa de mercadillo. Manu nació en Argentina y apenas lleva unos meses residiendo en València, donde ha continuado el proyecto de emprendimiento de encuadernación artesanal que inició hace cinco años.

«Cuando llegué a València descubrí que hay todo un movimiento de arte en las calles, muy dinámico y rico -recuerda-. Pasado un tiempo, y al volver a encontrar los materiales para poder comenzar de nuevo con Papelitass acá, decidí sumarme a esta movida de arte que inunda las calles. Recuerdo el primer día que salí muy tímida e intentando que nadie me viera...».

Pero la timidez inicial ha cedido ante el éxito de las libretas de Manu. «Lo que me motiva a usar la calle es poder sumar regalos sorpresa a la ciudad y también que sea un medio para conocer gente y que la gente conozca lo que hago -señala-. Dejar regalos en la calle me llevo a conocer personas muy simpáticas y dispuestas a ayudarme y darme consejos, que al ser nueva en la ciudad han sido de gran ayuda». Sus Papelitass, concluye, «son mi manera de llenar de color las calles y devolver un poco de ese sentimiento de bienvenida que me ha transmitido la ciudad desde que llegué».

«Las primeras veces mi objetivo era ‘ganar’ , conseguir más piezas de los pocos artistas que conocía -reconoce Andoni mientras muestra parte de su colección-. Ahora que sé que hay más personas liberando piezas, me gusta más la idea de tener una o dos de cada uno». A la derecha, una poesía liberada de Jodidapoesía (@poemas_de_amor_y_otras_drogas).

En València se pueden encontrar objetos «liberados» como el naipe que muestra Mura, las piedras decoradas de Mabel Pink @losdibujitosdemabel) o las acuarelas que AcuarelAndo (@acuarel.ando) fragmenta en diversas partes y esconde en varios rincones.

Las obras del colectivo artístico Las Llaves de Wonderland (@lasllavesdewonderland) están entre las más buscadas. Además de las llaves que abren puertas de «lugares maravillosos», también liberan pequeños lienzos.