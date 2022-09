Albert Serra: "Soy el que más trabaja y por eso soy el mejor"

Al principio Pacifiction iba a llamarse Bora Bora e iba a ser una historia romántica. ¿Qué pasó con eso?

Pues que no encontré a la actriz adecuada. Iban pasando los días y estábamos en el ecuador del rodaje, sobre el 12 o el 13 de 26, y me dijeron, «pero no vas a hacer una película solo con hombres». Y bueno, tenían algo de razón, así que me amoldé a lo que tenía, me fijé en el personaje de Shana [Pahoa Mahagafanau] y empezamos a desarrollar esa historia de seducción, que ha quedado un poco abstracta, pero que funciona dentro de la película.

Al final ha quedado casi más como un thriller, también abstracto, claro.

El thriller siempre estuvo ahí, todo lo nuclear, la amenaza, lo latente, era muy importante. Pero la elasticidad y la versatilidad de mi sistema es que acepta y engulle todos los problemas y los convierte en algo diferente. Es lo que me hace original, que no preparo las cosas. Cuando lo planificas todo, las ideas se vuelven menos interesantes y misteriosas. Para mí lo importante es esa pulsión kamikaze en la que cualquier problema que haya da igual, porque el resultado siempre es mejor. Yo me defiendo mejor entre el caos y el absurdo y lo poco convencional.

¿Le molestan las referencias?

Hay a quien le recuerda a Bajo el volcán, por eso del diplomático dando vueltas. La diplomacia por definición es el arte de la inactividad. Pero en general no me interesan las influencias, porque son de otro mundo, de otra época. A mí solo me interesa lo mío, lo que corresponde con mi mundo y mi situación personal. Lo que me interesa es el cine de autor. Yo represento una forma de idealismo. Todo lo que digo no es por interés propio, sino porque siento la necesidad de defender un espacio de lo que yo creo que corresponde al verdadero cine de autor frente a los ataques o los ninguneos del cine comercial ignorante o del falso cine de autor.

¿Qué es para usted el falso cine de autor?

Aquellos que en lugar de concentrarse exclusivamente en la búsqueda formal y estética toman ciertas decisiones porque les seduce el éxito. Desgraciadamente, en España soy el único que representa el verdadero cine de autor. A nivel internacional hay muchos, gente honesta y con dedicación a tope, rigurosos, serios.

¿Respeta a alguien del cine español?

No. Solo respeto a Almodóvar, que me parece el ejemplo más bonito de conseguir el éxito imponiendo su estilo a la gente, no al contrario. Y tiene dos Oscar, prácticamente nadie del cine europeo ha conseguido eso.

¿Se considera un iconoclasta?

A mí me gusta el punto medio entre la iconoclastia y el respeto, que es lo más difícil. Lo que pasa es que el propio mundo en el vivimos es una burla. Y eso ha tenido consecuencias reales muy jodidas. Porque los que parecían más payasos se han convertido en los más peligrosos, como Trump o Putin. Y, entre medias, lo que yo llamo el sueño conmovedor de la socialdemocracia se ha evaporado, porque no ha solucionado ningún problema, sino que los ha agravado todos. Y la diferencia entre ricos y pobres es más grande que nunca. Y, ¿quién se aprovecha de eso? Los de siempre.

En comparación con Liberté, hay poco sexo en esta película.

No podía meterlo todo. Qué quieres, ya dura casi tres horas. Lo que sale es lo mejor, los greatest hits. Filmé 540 horas.

¿En serio?

Y tanto. Y siete meses de montaje, siete días a la semana, ni medio día de descanso. Es lo que hay. Por eso no tengo imitadores, ni seguidores, ni nada, por eso soy el mejor, porque soy el que más trabajo con una diferencia de años luz con respecto a los demás, ahí queda dicho.