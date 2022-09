Dos proyectos valencianos, uno catalán y uno vallisoletano forman parte de la decena de propuestas seleccionadas en la primera edición de València Film Afers- Foro de coproducción internacional que Mostra de València celebrará en el marco del certamen los días 22 y 23 de octubre, en el Centro de Estudios Superiores Barreira, la sede valenciana del prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, única fuera de Italia.

El foro, dirigido a dotar de financiación y viabilidad los proyectos de cineastas de la cuenca mediterránea, facilitará en Valencia el encuentro profesional con destacados representantes de ámbito internacional de la producción, la distribución, las plataformas y diversos fondos de apoyo cinematográfico. “Este foro es la gran apuesta por la vertiente industrial del Festival. La convocatoria de proyectos ha tenido una gran acogida tanto a nivel nacional como internacional. La selección realizada, además, prueba el gran momento que vive el cine valenciano”, asegura Gloria Tello, presidenta de Mostra de València.

Los proyectos seleccionados abarcan temáticas muy variadas que transitan por la memoria histórica, las relaciones familiares, la salud mental, el aislamiento social o la supervivencia de los pueblos pequeños.

Ya han confirmado su presencia como productores invitados: Thanassis Karathanos -responsable de ‘Elle’ (Paul Verhoeven, 2016) o ‘Una pastelería en Tokio’ (Naomi Kawase, 2015)-, Nadia Turincev -‘Crudo’ (Julia Ducournau, 2016), ‘Caras y lugares’ (Agnes Vardà & JR, 2017), ‘Mimosas’ (Oliver Laxe, 2016)-, Roman Paul -‘Un amour de jeunesse’ (Mia Hansen-Løve, 2011), o las nominadas a los Oscar ‘Vals con Bashir’ (Ari Folman, 2008) y ‘Quo Vadis, Aida?’ (Jasmila Žbanić, 2020)-, la alicantina Marina Perales Marhuenda -‘Little Joe’ (Jessica Hausner, 2019) o ‘Espíritu sagrado’ (Chema García Ibarra, 2021) o la Palma de Oro en Cannes ‘El triángulo de la tristeza’ (Ruben Östlund)-, el productor y director valenciano Rafa Molés -‘HollyBlood’ (Jesús Font, 2022), ‘La mort de Guillem’ (Carlos Marqués-Marcet, 2021) y ‘El agua’, ópera prima de Elena López Riera, presentada en la Quincena de los Realizadores de Cannes 2022-, Jessica Khoury, Jefa de adquisiciones de Film Clinic Indie Distribution (Abu-Dhabi), entre muchos otros. Las inscripciones siguen abiertas para productores valencianos y del resto del territorio nacional.

En cuanto a los proyectos seleccionados, el guionista y director valenciano Gabriel Ochoa participará en el foro para impulsar su segunda película, 'Nena', una historia familiar en la que se desencadena un amargo romance entre dos mujeres y cuyo plan de rodaje está previsto en Benaguasil, la Pobla de Vallbona y Vilamarxant. Ochoa, autor y director de una decena de cortos y documentales, debutó en el largometraje con 'El amor no es lo que era', película aclamada por la crítica.

La productora valenciana Tarannà Films, capitaneada por Giovanna Ribes, estará presente con 'A day in march', en la que la galardonada directora turca Çiğdem Sezgin se adentra en la historia de una pareja que decide trasladarse a una aldea de Estambul para salvar su matrimonio. Tarannà ya apostó con éxito por 'Suna', anterior película de Sezgin, premiada en Antalya, Mannheim y Ginebra. La productora valenciana atesora entre sus producciones títulos como 'Un suave olor a canela' (Mejor Película en el Mumbai Women’s International Film Festival), 'La familia (Dementia)' o 'Las cartas perdidas', documental premiado en los festivales de Málaga y San Sebastián.

El catalán Marc Ortiz Prades presentará en el foro de la Mostra 'L'Aguait' (El acecho), un proyecto cuyo guion terminó de perfilarse el pasado julio en Valencia en la primera edición del campus de verano organizado entre la Academia de Cine y Netflix. En él, Ortiz recupera para la gran pantalla la figura de La Pastora, un ex maquis intersexual que se convierte en bandolero y asesino, una historia basada en hechos reales cuyas localizaciones se sitúan en Castelló. Como director y guionista, el catalán ha realizado cortometrajes, videoclips y documentales que han sido premiados en diversos festivales dentro y fuera del territorio nacional.

De producción española es también 'Alegre y olé', que firma la directora Clara Santaolaya bajo el paraguas de la productora vallisoletana Batiak Films junto a las peruanas La Soga Producciones y Suena Perú. Un drama cuyo rodaje se proyecta en nuestro país para retratar el relato vital de una chica con problemas que inicia un viaje emocional con su abuelo enfermo de Alzheimer. Como realizadora de ficción ha dirigido y producido diversos cortos entre los que destacan, por su envergadura, premios y recorrido, 'Pangea' (2015) y 'Nuestra calle' (2019).

Otra de las propuestas que llegarán a Valencia son '50 Meters', en la que el egipcio Yomna Khattab se adentra en la vida paralela de su padre recién jubilado para sumergirse en los relatos de su generación y reflexionar sobre su propio futuro; 'A State of Distraction', una comedia en la que el libanés Elie Khalife ficciona en clave de humor cómo hacer cine en un Líbano al borde del colapso haciendo frente a todo tipo de desafíos; o 'El Max', un drama social del egipcio Amrosh Badr sobre personajes cuyas vidas navegan entre la indigencia, el aislamiento social y la desesperanza. Completan la lista de los proyectos seleccionados 'Savanna and the Mountain', donde el portugués Paulo Carneiro retrata la lucha de un pueblo por defender su territorio y cultura; 'The Pigeon Tower', con el que la egipcia Amal Ramsis adentra a tres personajes femeninos en las carreras de palomas, un juego dominado por hombres que no aceptarán su entrada. Y 'The Sad Life of Happy Pig!', de la libanesa afincada en Francia Christy Whaibe, una comedia social política protagonizada por un chico que trabaja disfrazándose de mascotas en eventos y que decide vengar la muerte de su padre, asesinado por un político.

El foro, además de un punto de encuentro, tendrá también una parte formativa. Participarán grandes especialistas, como Rosa Bosch, que acumula éxitos en la distribución mundial de películas, como ‘Amores perros’, 'Calle 54', 'Buenavista Social Club' o 'Lost in La Mancha' y que profundizará en las herramientas, técnicas, trucos y pensamiento lateral necesarios para lanzar con éxito un film en el ámbito internacional. La 37ª Mostra de València – Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 20 al 30 de octubre, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.