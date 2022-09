La banda sonora del viaje de fin de curso al pirineo aragonés y Andorra que organizó mi modesto cole al acabar octavo de EGB estaba formada por tres cintas de casete: ´Southside´ de Texas, ´Violator´ de Depeche Mode y otra con una sesión de alguna discoteca de la incipiente ruta del bakalao que albergaba machacona música de baile con bastante acid house. Todo el grupo se sentía representado en aquel microcosmos donde convivía el rock de raíz americana con el oscuro techno pop ochentero y el baile puro y duro. Todo muy de la València de aquellos años. Muchos de los asistentes al concierto de Texas en el auditorio del Palau de les Arts celebrado el martes pasado ya tenían carnet de conducir en 1990. También el ‘Southside’. La nostalgia jugó un papel importante a la hora de abarrotar el recinto, nadie quiso perderse la ocasión de escucharlo entero en la gira que los de Glasgow han montado para celebrar su trigésimo aniversario.

Explicaba Sharleen Spiteri que durante la primera hora del concierto actuarían como banda telonera de ellos mismos, sentados en taburetes, en plan relax, ejecutando su primer elepé. Qué mujer. De las pocas que todavía lideran un grupo con solera en una industria abrumadoramente masculina y que es espejo para las que lo intentan a día de hoy. Aquella chica preciosa con chupa de cuero y Telecaster que soliviantaba los ánimos de los chavales que comenzaban su adolescencia, pasea ahora con descaro su maravillosa madurez, su impresionante talento compositivo y vocal, y su capacidad para adaptarse a los tiempos, asaltando las listas puntualmente, sin caer en el disfraz ni en el ridículo.

Suelta, locuaz, jovial, cómplice, juguetona y agradecida, se manejó con el público como si lo conociera de toda la vida, chapurreando el español y detallando los inicios de su carrera mientras se marcaban enterito su debut. “I don’t want a lover” en versión acústica rockabilly, “Tell me why” con sus fogonazos de órgano oxidado, “Everyday now” con su piano perezoso, “Pray for you” con su estribillo góspel, la sublime “Thrill has gone”, el duelo de ébano y acero en “Faith”, la profundidad y robustez de “Fight the feeling”. Sensacional pese al mal sonido característico del auditorio, ojalá no fuera una opción para ninguna banda de rock.

Después de un receso de veinte minutos, taburetes fuera de escenario, cambio de modelito, gente de pie y todos a bailar, cantar y dar palmas en medio de un ambiente festivo al son de las tremendas canciones que componen el potente repertorio de la banda. Durante hora y media se sucedieron los éxitos con energía, electricidad, ritmo y el absoluto dominio del medio de una frontwoman espectacular, sencilla, sincera y efectiva, con un carisma y unas tablas increíbles, animando el cotarro, dando órdenes a técnicos y músicos sin perderle la cara al show ni un minuto.

La gachí, que anda estupenda de voz, de flequillo y de todo lo demás, nos obsequió con trallazos como “Summer son” y “Mr. Haze” a tope de power, subiendo y bajando las empinadas escaleras del recinto y metiéndose entre el público como si tuviera 25 años y no 54. Molona a rabiar, exudando naturalidad y sentido del humor, imitó a Elvis con golpes de cadera y manoseo de tupé en “Inner smile” e invocó a las Supremes en “When we are together” y “Black eyed boy”. Daba gloria verla y escucharla. Después de bajar de revoluciones con “Say what you want”, los escoceses se retiraron unos minutos antes de darnos las propinas: una canónica y revigorizada “I don’t want a lover” y una “Suspicious minds” que cerró el evento por todo lo alto y dejó abiertas muchas bocas.