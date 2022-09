La Banda Municipal quiere que Ribó medie en su disputa con el director

La Banda Municipal ha pedido una reunión de urgencia con el alcalde de València, Joan Ribó, para resolver una situación «insostenible», generada por las desavenencias entre los músicos y el director artístico, Rafael Sanz-Espert. La agrupación también quiere aprovechar la oportunidad para exigir la paralización definitiva del traspaso de los músicos al Palau de la Música, un proceso congelado desde principios de año a raíz de las protestas de la banda.

Por otra parte, la agrupación ha criticado que el servicio municipal que se encarga de gestionar los conciertos haya decidido suspender las actuaciones que había programadas este mes en Chulilla (8 de septiembre), Foios (9 de septiembre) y Benimàmet (30 de septiembre) por seguridad sanitaria.

El conflicto entre los músicos de la histórica agrupación y Rafael Sanz-Espert saltó a la luz este verano a través de las páginas de este periódico. Según pudo saber Levante-EMV, el director amenazó a los músicos con denunciarles por acoso. El maestro advirtió a los intérpretes, profesores y sindicatos sobre la posibilidad de tomar acciones legales durante una reunión que fue convocada por la concejala de Cultura, Glòria Tello, el pasado mes de abril en el Palau de la Música. La intención de ese encuentro era anunciar una buena noticia: la paralización del proceso de absorción de la Banda a la OAM. Un gesto que fue celebrado tanto por los músicos.

Sin embargo, pocos minutos después del anuncio, el director de la agrupación leyó un comunicado en el que amenazaba sobre una «querella» y una «denuncia adminsitrativa» por acoso laboral. El anuncio fue recibido con sorpresa por todos los intérpretes. En concreto, el director acusó a los profesores de la banda de haberle insultado. «No tenemos constancia de que haya ocurrido algo así», aseguraron a este periódico desde la agrupación. «Los músicos se sintieron muy molestos, no entendían nada. Los profesores han estado defendiendo su puesto de trabajo y los sindicatos no lo han acosado ni mucho menos», explicaron.

La tensión entre el director y la banda no ha dejado de aumentar desde el inicio de las movilizaciones contra el traspaso de la agrupación al organismo municipal que gestiona el Palau. De hecho, tras la reunión en la que los representantes del consistorio anunciaron la paralización del traspaso, los músicos y profesores de la banda pidieron un cambio en la dirección artística. En un comunicado, los músicos expresaron que el actual responsable artístico de la centenaria banda, Rafael Sanz-Espert, «no sabe trabajar en equipo, no mantiene una correcta comunicación con los integrantes de la misma y no mantiene un proyecto musical y de gestión a la altura de las necesidades del colectivo y de una ciudad como València». Así se puso en relieve en una asamblea a la que, de los 57 miembros de la banda asistentes, 51 votaron favorablemente a este cambio en la dirección y el resto se abstuvo.