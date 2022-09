Berlanga llega al cine con sus discípulos y la historia de su apellido

La vida de Berlanga por fin llega a las salas de cine. Después de su estreno en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el documental ‘Berlanga!’ de Rafa Maluenda se estrenará el próximo 15 de septiembre en los Cines Lys de València. La producción cuenta con la participación de cineastas de la talla de Fernando Trueba, Enrique Urbizu, Gracia Querejeta, Paco Plaza, Santiago Segura, Daniel Monzón o el estadounidense Alexander Payne, director de ‘Los descendientes’ o ‘Nebraska’, un enamorado de películas como ‘Bienvenido, Mr. Marshall’ o ‘El Verdugo’.

La película se estrena casi tres meses después del fin del Año Berlanga, que ha aglutinado centenares de actos desde 2021, momento en el que comenzó la producción de ‘Berlanga!’. «Ha sido un proyecto complicado, porque se han ido sumando muchas voces. Todo el mundo ha jugado a favor de la película para dar el tiempo de elaboración necesario. Por otra parte, nunca hemos tenido una fecha para el estreno porque la filosofía del Año Berlanga es que la memoria del cineasta perdure. La prioridad es la difusión de su obra y su figura», explica Maluenda.

El documental recuerda, entre otras cosas, varias anécdotas de la vida del cineasta, como su incursión en el frente ruso o por qué sobrevivió el apellido Berlanga pese a que estaba destinado al olvido. Estas dos historias forman parte del primer bloque del documental, donde se encuentra el contenido «menos conocido» para muchos espectadores según Maluenda.

Pardo vs. Berlanga

El cineasta valenciano estaba destinado a llamarse Luis García Martí, no Luis García Berlanga. Así lo revela Maluenda, quien fue cercano al cineasta durante sus últimos 20 años de vida. «La historia del apellido es como una película de Berlanga, donde el protagonista se ve envuelto en una situación que no desea forzado por los demás y el contexto», bromea Maluenda, ya que tiene reminiscencias de ‘Plácido’ o ‘El Verdugo’. Esta historia comienza en Utiel, donde fue alcalde el abuelo de Berlanga, Fidel García Berlanga, un reputado político de principios de siglo XX. «Hay fotografías que desmuestran su popularidad. Sus discursos atraían a centenares de personas», añade Maluenda. Murió en plena campaña electoral, durante un mitin en Venta del Moro. «Los integrantes del partido entraron en pánico por el tirón que tenía este señor. Por eso, recurrieron a su hijo». Acabaron fichando a José García Pardo, hijo de Fidel y padre del cineasta valenciano, «quien no tenía intereses políticos».

Como uno de los personajes de Berlanga, José acabó accediendo a los intereses de los políticos locales y cambió su apellido. Lo que no sabía es que gracias a este gesto, el apellido Berlanga iba a formar una parte fundamentalde la historia del cine español.

Divulgar la historia de España

Según el cineasta Rafa Maluenda, el documental es una oportunidad para la gente joven de conocer la historia de España. «Muchos adolescentes no saben lo que significó la dictadura, la Transición o el desarrollismo económico en este país, y el cine de Berlanga puede ilustrarles», añade.

El documental ha sido rodado en Madrid, Nueva York, Nebraska, València, Dénia, Alicante, Castelló, Benicàssim, Vall d’Uixó, Peñíscola y Pozuelo de Alarcón. Ha estado producido por La Nit Productions (Regina Enguídanos Coronel) con la colaboración del Generalitat Valenciana, À Punt, Diputación de Valencia (Patronato de Turismo), Diputación de Castelló (Patronato de Turismo), Ayuntamiento de València, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Peñíscola, Renfe y Crea SGR.

‘Berlanga!’ se proyectará este mes en la Academia de Cine, en Madrid, y se podrá ver en diversas salas de cine y Filmotecas. Actualmente, Maluenda trabaja en dos proyectos de ficción y otra película documental, en la línea de la de Berlanga.