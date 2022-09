El cineasta valenciano César Sabater pide que le expulsen de la Academia de Cine

“Hola @Academiadecine. Viendo que calláis las voces discordantes con vuestra catequesis (un poquito fascista eso) me gustaría, como miembro, ser expulsado de la Academia. No irme yo, no. Quiero que vosotros me echéis. ¿A quién le tengo que faltar el respeto?”.

De esta forma reaccionaba el cineasta valenciano César Sabater a la decisión de la Academia de Cine de dejar de seguirlo en Twitter tras haber criticado la vinculación de unas ayudas para guionistas al cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. “¿Desde cuándo los guionistas somos curitas de barrio que escriben películas que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible?”, se había preguntado Sabater en la misma red social. “¿Os imagináis a Buñuel o Berlanga pasando por ese aro?”, añadía. Tal como había anunciado la propia Academia de Cine en un comunicado, el Programa Rueda “nace para dotar a guionistas (...) de los medios y apoyos necesarios para el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos que puedan estar relacionados con al menos un ODS; ya sea por temática o por la propia condición del o la solicitante”. De esta forma, los proyectos que opten a las ayudas del Programa Rueda tendrán que tratar de una forma u otra alguno de los 17 objetivos incluidos en la Agenda 2030 como son el fin de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, la energía y las ciudades sostenibles, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades o el consumo responsable, entre otros. “¿Desde cuándo los guionistas somos curitas de barrio?” Sabater -guionista de cine y televisión y director de la serie documental Qui és Qui de A Punt y de la película “Paella Today”- reaccionó a la convocatoria de la Academia señalando que sus criterios “dejan la libertada creativa atada de manos y colgada boca abajo” y crean un cine “cobarde, de humillados intelectuales y brindis al sol”. Estos y otros tuits han provocado un significativo revuelo en las redes sociales e incluso respuestas de compañeros de profesión que el cineasta no esperaba. Así, y en declaraciones a Levante-EMV, Sabater ha resaltado “la poca cuerda que demuestra la izquierda más progresista cultural en soportar cualquier tipo de duda”. “Yo siendo de izquierdas (como la mayoría de trabajadores del entertainment de este país) -añadía- me he sentido insultado y menospreciado cada vez que he puesto algo en tela de juicio. No puede ser que ante cualquier mínima duda lleguen los guardianes de la moral (no dejan de ser curitas de parroquia de barrio) y te llamen nazi, fascista o machista”. “La libertad creativa no puede tener vallas y eso es lo que está sucediendo e impulsando de manera institucional -ha insistido Sabater sobre la polémica-. Buñuel tuvo que exiliarse y Berlanga sufrió la censura, en el fondo no hemos cambiado tanto”. “No todas las películas tienen que ser necesarias, emancipadoras y ejemplares -ha añadido-. A veces no sé si lo que quieren es que hagamos Sor Citroen”. Sabater también ha incidido en que la Academia no solo favorecerá el contenido de los proyectos vinculados con los ODS, sino también las autorías que cumplan con sus objetivos, como es el de la reducción de las desigualdades. “Yo encantado de recibir a realizadoras (solo faltaba) y que vengan muchas más -subraya Sabater-. Hay muy buenas valencianas como Elena Riera o Lucía Alemany que a mí personalmente me deslumbran. Pero aquí el problema es basar las ayudas en otros méritos que son más biológicos que artísticos, y eso es un disparate”. “Se tienen que apoyar los proyectos buenos, los dirija quién lo dirija y al 50% de sexos -ha concluido-. No entiendo ese revanchismo en sociedades europeas democráticas avanzadas en pleno siglo XXI (...). En el fondo y la forma es súper injusto para las mujeres y un paripé lamentable que no llega a ningún lado”.