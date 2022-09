Santa Aitana

Una generación entera se congregó ayer para honrar a una virgen millennial de uñas plateadas. En lugar de saetas, estos feligreses decidieron cantar a voz en grito canciones que para algunos solo forman parte de la radio fórmula más comercial, pero para otros son auténticos himnos en pro de la alegría, la autoestima y la amistad de juventud.

El concierto de Aitana en València fue una misa en recuerdo de todas esas cosas, hace dos años casi olvidadas por la pandemia, pero que siguen ahí. Chavales de entre 6 a 17 años acudieron para rendir tributo a un fenómeno musical sin parangón en el que solo habían reparado unos pocos: los que tienen niños de entre estas edades.

La exconcursante de 'Operación 'Triunfo' apareció sobre el escenario de la plaza de toros puntual, a las 21.30h. Lo hizo mediante un ascensor subterráneo que la dejó a los pies del escenario, donde la esperaban miles de forofos. Acompañada de una banda de cinco músicos y seis bailarines, la cantante catalana abrió su actuación con "Formentera", para luego ir pasando por "11 razones", que da nombre a la gira, "Ni una más", un tema contra la violencia de género, "Corazón sin vida", la incombustible "Igual" o una de las más virales de la discografía de la cantante, "En el coche".

Vistó, como no, un diseño de la modista valenciana Pepa Salazar, favorita de otras cantantes como Rosalía. La diseñadora confeccionó para la ocasión un vestido negro ceñido y con vuelo. AItana parecía una Sailor Moon salida de una galaxia lejana.

Paró cada tres canciones para hablar con su público. En estos ratitos aprovechó para saludar a su pareja, el actor valenciano Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, quien no pudo asistir al concierto. También tuvo palabras para otros que sí que estaban, sus padres y sus "primos valencianos". "Siempre que he venido aquí me han recibido con los brazos abiertos. Solo hace falta veros", señaló la cantante en mitad del concierto.

Aitana medió para ayudar a una chica que se había desmayado en mitad del concierto. Pidió agua y, lo que es más importante, pidió encarecidamente que a la joven le guardaran su sitio en primera fila cuando se encontrara mejor. Aunque esta asistente decidió permanecer en su sitio.

A Bernardeau le dedicó la canción "Berlín", cuyo inicio interpretó sola con el piano. La cantante actuó en València soportando un esguince que se había hecho pocos días antes de su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por este motivo, no hizo excesos sobre el escenario. Estuvo contenida en todo momento, aunque esto no ralentizó este concierto, que funcionó como un reloj.

Al concierto no faltaron caras conocidas de la cultura y la moda, como la influencer valenciana Marta Lozano, que asistió con su hermana Meri o el actor Fernando Guallar, que ha aparecido en series como 'Luis Miguel' o 'Velvet Colección'.

Estaban entre el público, en la arena o en las gradas, compartiendo esta experiencia centennial junto a una generación entera a la que muchos todavía no comprendemos del todo, pero que marcarán el paso del siglo XXI. Eso sí, con la música de Aitana.