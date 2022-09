Leonardo Padura: "En Cuba la decencia ya es casi una extraña posibilidad"

Hace tiempo que Leonardo Padura (La Habana, 1956) eligió el género policiaco para poder echar su mirada valiente y desencantada a la sociedad cubana y construir a partir de las investigaciones del expolicía Mario Conde «una crónica posible de la vida en la Cuba contemporánea». Aun así, en Personas decentes, su nueva novela, Padura ha querido viajar a la Cuba de principios del siglo XX, cuando la isla aspiraba a ser la Niza del Caribe, y entrelazar aquel engañoso entusiasmo con el de la Cuba de 2016, cuando el efímero deshielo trajo hasta la isla a Barack Obama o los Rolling Stones.

Conde se pregunta si a alguien le interesa todavía la decencia. ¿Usted qué le respondería?

Que afortunadamente, en un mundo cada vez más indecente, aún hay personas que luchan para ser decentes. Si miramos a las clases políticas de cualquier lugar vemos que la indecencia es un elemento que les acompaña de una manera más abultada que la corbata que usan. La decencia casi se ha convertido en una postura de resistencia ante la corrupción, un fenómeno que no solo tiene que ver con robar. El mundo se ha convertido en un espacio extremadamente competitivo y a veces uno hace cosas que a lo mejor no están bien pero que la sociedad te obliga a hacer.

Saborit, el protagonista de la parte de la novela que ocurre en 1909, ya dice que en Cuba ser decente no es fácil.

En Cuba la decencia ya no es que sea un lujo, es que ya es casi una extraña posibilidad porque la vida cotidiana te obliga a transgredir constantemente los márgenes. La legalidad no siempre es justa, pero te permite vivir en sociedad sin matarnos unos a otros. Pero las condiciones de la vida en Cuba hace difícil mantener una decencia estricta.

Otra frase de Conde: «escribir nunca fue fácil». ¿Lo es para usted escribir en Cuba sobre Cuba?

Escribir en Cuba es un poco menos fácil que en otros lugares. Yo tengo la gran ventaja de que soy independiente, que tengo una editorial española que me permite enviar mis libros desde mi computadora a Barcelona sin pasar por ningún filtro cubano. Pero siempre tengo que tener esa mirada en las connotaciones políticas que puede tener mi obra. A eso se le suma el hecho de que ahora también hay que estar alerta ante lo políticamente incorrecto que uno escribe, y yo soy muy incorrecto políticamente. Pero, ¿sabe qué?

¿Qué?

Que lo más difícil de todo es escribir bien. Escribir no consiste en decir cada mañana que uno es un genio y cagar tres o cuatro cuartillas redondas. Escribir es luchar con cada palabra, con su sonido, su ritmo y lo que comunica. Es un ejercicio muy difícil y que asumo con mucha responsabilidad porque hay un momento que ya no regresa a ti y pertenece al lector. Y el lector, como decía un compañero mío de la universidad, también piensa.

¿Es más difícil luchar contra el estilo o contra la censura?

Es más difícil luchar ‘por’ el estilo. La censura puede ser muy irracional. Escribes algo pensando que no va a pasar la censura y al final no ocurre nada, pero después escribes que «el agua no está tan fría» y se convierte en un problema porque estás poniendo en duda de la capacidad del Estado de enfriar el agua. Y cuando escribes en un universo en el que la censura ocupa un espacio importante, empieza a funcionar el lado más perverso del proceso: la autocensura. Autocensurarse para un escritor es castrarse.

Hablando de castrados. ¿Quedan en Cuba censores como Quevedo, el primer asesinado de «Personas decentes»?

No con los mismos métodos pero sí con los mismos pensamientos. Aún hay gente en Cuba que pretende decidir qué libros podemos leer o cómo deberíamos escribir. Tienen menos capacidad de ejercer su poder, pero siguen siendo poderosos.

Volvamos a Conde: «Tras la tempestad vendrá el mal tiempo». ¿No hay sitio para la esperanza?

En 2016 en Cuba se generaron muchas esperanzas que se desvanecieron muy pronto porque tenía que ver con una relación menos tensa, e incluso armónica, con los Estados Unidos. Pero todo eso se esfumó con Trump. Después vino la pandemia y se detuvo el turismo que es una fuente de ingresos importante. Después llega la guerra de Ucrania y dejan de venir turistas rusos. En fin, que eso y otros problemas internos han llevado a una crisis muy profunda, con mucha gente yéndose del país… Cuba, aunque es una isla muy isla, está en un mundo en el que ocurren cosas que hasta hace poco eran impensables. Fíjese, en una sociedad española en la que el consumo se disfruta como forma de vida, ahora se está hablando de canastas básicas para determinados sectores de la población. No sabemos hacia dónde va el mundo, pero creo que no vamos al mejor lugar.

Si no ha sido ni la Niza del Caribe ni el paraíso comunista, ¿qué ha sido Cuba?

Ha sido una posibilidad que se ha materializado en algunos casos y se ha frustrado en otros muchos. Fue un país cuyo primer acto cultural tras la revolución fue una campaña de alfabetización masiva y que cuando creó una imprenta nacional imprimió 100.000 Quijotes para que todas las familias tuvieran uno. Y ahora es el país que ha creado tres vacunas para la Covid… Mientras que en cualquier parte del mundo una de las luchas fundamentales es igual salario para hombres y mujeres, en Cuba eso es algo que a la gente ya no le preocupa porque es lo más natural. O la educación. ¿Por qué se ha construido Miami? Porque el cubano más burro que ha llegado allí tiene noveno grado.

¿Y qué ha fallado?

La revolución hizo grandes promesas que no ha cumplido y una de ellas es que nos enseñó a leer pero después nos dijo qué podíamos y qué no podíamos leer. En Cuba, los derechos civiles están garantizados: la alimentación, el techo, la no discriminación racial, la igualdad… Pero faltan determinados derechos humanos, fundamentalmente los que tienen que ver con la libertad del individuo y la libertad de expresión y discusión de esa expresión.

¿Qué le retiene en Cuba?

Mi familia, mi madre de 94 años. Y también que la realidad cubana me alimenta como escritor y es de lo que vivo.