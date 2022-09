La artista valenciana Jimena Amarillo será una de las novedades de la programación para la nueva temporada de RNE 3. Pero en esta ocasión no lo hará como cantante sino como locutora y autora de su propio programa, que se emitirá en RNE 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales exclusivos para la web y la app de la emisora estatal.

El nuevo programa de Jimena Amarillo se llamará "Según me despierte" y, según explica ella misma, se trata de "un espacio dedicado a un buen charloteo sobre absolutamente cualquier cosa que se me ocurra según me despierte, intercalado con canciones de artistas que vaya escuchando, también según me despierte".

De esta forma, y a sus 20 años, Amarillo será la artista más joven en contar con su propio espacio en la emisora, según ha anunciado la revista musical Mondo Sonoro.

Jimena Amarillo se ha convertido en una de las nuevas cantantes y compositoras más relevantes del panorama pop español gracias a canciones de amor y desamor y sus correspondientes penas y alegrías como las incluidas en su debut "Cómo decirte, mi amor".

En él han colaborado el propio Pau Roca, Marc Greenwood, Manu Belice, Álex Ferrer (habitual de Morad, Shego, Marc Seguí y Sebastián Cortés, entre muchos otros) y Chris Carmichael, responsable de los arreglos de cuerda en discos como Speak now, de Taylor Swift; 1972 y Nashville, de Josh Rouse, y otros de Owl City, Buddy Guy, Flying Colors, etc.

A lo largo de este verano ha actuado en diversos festivales por toda España, incluido en Big Sound que tuvo lugar el pasado mes de julio en València. Ese mismo mes publicó un nuevo EP, "Mientras ando".

En este nuevo trabajo, Jimena Amarillo se desinhibe por medio de canciones espontáneas y cien por cien bailables para reflejar qué se respira en sus actuales directos. Romanticismo sin rodeos y directo al corazón. Como ella misma lo define, «rap-pop-rock" "moñas sin complejos».