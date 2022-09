Enrique Vila-Matas: "El escritor que encuentra lo que busca está muerto"

Siguiendo un relato de Cortázar, el protagonista de “Montevideo” se aloja en un hotel de la capital uruguaya en busca de una puerta condenada. Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), el autor de esta novela sobre el oficio del escritor y los sucesos que exigen ser narrados que este jueves ha presentado en La Nau, lamenta al inicio de la entrevista con Levante-EMV que la habitación del hotel de València donde pernoctó ayer "no tiene nada de misteriosa”. “El hotel es malísimo, la habitación es malísima. El lavabo es pequeñísimo, como de fonda”. En cambio en Sevilla sí tuvo hace unos días una habitación misteriosa. “Llegué, dejé la maleta y creía que había visto la cama. Me fui y cuando volví no había ninguna cama, sino una sala de estar con un sofá. Fui al lavabo y encontré un pasillo al fondo y una puerta. Cuando abrí la puerta y vi una cama de matrimonio, me di un susto, pensé que había entrado a la habitación de al lado. Volví atrás y me encontré con otra sala… Al final me di cuenta de que me habían dado una suite con cuatro habitaciones y que me había perdido totalmente”.

P: Habría faltado una maleta roja abandonada, como en su novela.

R: Entonces me habría dado cuenta de que me habían gastado una broma.

P: Cuando llegué hace unos días a la parte final de su novela me percaté que quedaría muy mal si le preguntaba por qué la ha escrito.

R: Sí, parece la pregunta más sencilla y más tópica. A veces te la hacen como culpabilizándote: ¿usted por qué ha hecho esto? Pero Siri Hustvedt dice que es esa pregunta tiene una gran profundidad porque se remonta a un subconsciente muy lejano. Es como si te preguntaran en qué momento te enamoraste. O en qué momento decidiste ser escritor. Mi respuesta es que la he escrito para ver qué escribía. Empecé como si fuera el diario de un escritor que va saltando de un tema a otro para ver dónde va a parar. Y va a parar a Cascais, en Portugal, cuando ya ha dejado de escribir por culpa de haber llegado al primer capítulo.

P: Ese protagonista empieza pensando que el mundo es inenarrable y termina dándose cuenta de que sí se puede narrar.

R: Sí, es un escritor que quiere huir de una narración para escribir un ensayo como Paul Valery pero acaba narrando muchísimo. Es una paradoja. A mí me pone nerviosísimo tener que contar la trama de mis libros porque no es mi visión de la literatura. La trama es necesaria y seguramente la de esta novela es la mayor trama que he escrito nunca. Pero la trama en sí no me parece fundamental, el cómo lo escribes me parece más importante que el qué escribes. A Juan Marsé le preguntaron en una entrevista de televisión “¿fondo o forma?”. “Fondo”, dijo él. En ese momento se estropeó algo de la cámara, así que le volvieron a preguntar y dijo “forma”.

P: Le daba igual.

R: Claro. Pero es más importante cómo lo haces que qué haces porque todas las historias ya están contadas. Vonnegut dice que solo hay ocho tramas posibles con muchas variantes.

P: Dice su protagonista que escribe para iniciar la “heroica” búsqueda de una salida a lo que escribe. ¿Cómo ha sido de heroica la escritura de “Montevideo”?

Mucho, porque entre otras cosas he pasado miedo escribiéndola, como muchos lectores me han dicho que han pasado miedo leyéndola. No lo había conseguido jamas pero porque nunca lo había intentado, pero estoy muy orgulloso que mis amigos más duros, los John Wayne de Barcelona, hayan pasado miedo.

P: Es casi una novela de género.

R: Sí, he entrado en el género fantástico pero porque no me di cuenta de que lo hacía hasta que me lo dijeron.

P: ¿Perseverará por ahí?

R: Todavía no lo sé, pero no creo. Desde 2000, cuando publiqué “Bartleby y compañía” los amigos me preguntan “¿y ahora qué harás?”. Yo siempre escribo para ir tan lejos que ya no tenga que volver a escribir sobre lo que he escrito. Cada libro que he hecho es una escapada del anterior. Como decía mi padre, la inteligencia sirve para escapar de lo que nos tiene atrapados. Buscar el agujerito para escapar de la angustia.

P: Este libro lo tenía escrito y lo reescribió cuando le trasplantaron un riñón donado por su mujer. ¿Le tocó “trabajar para vivir”, como la víctima del atentado del Bataclán que aparece en la novela?

R: Ese final ya está impregnado del tiempo que estuvimos mi mujer y yo sin podernos levantar de la cama, intentando “elevarnos”. No quería ligar esa idea de elevarse a mi situación clínica, pero sí es verdad que escribir esta novela me ha ayudado a elevar mi espíritu literario. La idea de renacer, que es un verbo que había oído miles de veces, he visto lo que era exactamente al curarme del trasplante.

P: ¿Y ese nuevo acercamiento al género fantástico tiene que ver con el renacimiento?

R: No, eso ya estaba en la primera versión. Pero sí es verdad que después del trasplante lo mejoré mucho todo porque, al no poder salir de casa, estaba muy concentrado y me divertía mucho corrigiendo. Disfrutaba porque lo más complicado, que es la creación, ya lo había hecho antes. Había otra cosa que adjudicaba a la experiencia previa que había tenido: me sentía más inteligente. Pero cuando lo decía causaba muchas bromas entre mi familia, así que tuve que cambiar y dije que lo que me sentía era más profundo.

P: ¿Se puede ser inteligente y superficial?

R: Sí, por supuesto, muchísimo. Mucha gente inteligente comete muchas ridiculeces que chocan muchísimo más por eso, porque son inteligentes.

P: “Montevideo” es, entre otras cosas, un libro de escritores que no escriben novelas que no se han escrito. Bolaño, lo recuerda usted, decía que el oficio de escritor es miserable.

R: Decía más bien que los escritores son tontos porque están todo el rato esforzándose cuando, en definitiva, nunca van a ser inmortales. Él decía eso cuando ya sabía que iba a morirse y, por lo tanto, que los demás luchaban por una cosa nimia.

P: ¿Se imagina usted siendo otra cosa que no sea escritor?

R: A estas alturas, no.

P: ¿Y le siguen deslumbrando los fantasmas de los escritores, como recordaba Barthes?

R: No deslumbrado, pero sí me interesa el movimiento, ver lo que hacen… Esta mañana me he encontrado aquí con Gioconda Belli. Era como estar en un libro mío porque estaba haciéndome un café y escuchaba a dos personas hablar de literatura y de personas muy cercanas a mí. Cada vez estoy más loco, me he dicho. Luego he visto que era Gioconda una de las que hablaba.

P: Sostiene su protagonista que la autoficción no existe.

R: Lo de autoficción es una clasificación universitaria francesa del siglo pasado que se ha quedado curiosamente en España. Todo es autoficción, incluso la Biblia la crea alguien. Siempre hay alguien detrás de cualquier libro. Pero ahora se usa de forma degradante y hay gente especializada en no tener estilo ni fuerza literaria que se dedican de degradar a los otros diciendo que hacen autoficción.

P: ¿No es eso lo que hacemos todos en nuestro día a día, autoficción?

R: Sí, porque todo el mundo habla de sí mismo. Pero eso también es ficción para mí.

P: Al protagonista le encierran en una habitación donde se escuchan repetidamente frases de sus novelas. ¿Ese es el infierno para usted?

R: Es el castigo que tienen todos los escritores que han escrito y los que han hablado sin escribir. Nadie puede soportar todo lo que ha dicho en su vida.

P: ¿Usted se arrepiente de algo que haya escrito?

R: No. Hay algunas personas que me han pedido que me arrepienta de algo que les he dicho y yo siempre les digo que les puedo pedir disculpas pero no arrepentirme.

P: ¿Ha encontrado ya una habitación propia como la de la novela?

R: No, no la he encontrado. Los escritores a los que aprecio siempre han dicho que su escritura era una búsqueda de algo. El escritor que dice que ha encontrado lo que busca, está muerto. Es lo que me dijo Dalí cuando le pregunté si quería hacer la obra perfecta y me contestó que la obra perfecta es morirse. Si haces una gran obra, perfecta, ya no podrás hacer nada más. Un día en mi casa pensé que había escrito un libro superior al Quijote. Fue cuestión de un segundo y vi las consecuencias que me supondría eso, las giras que tendría que hacer, la cantidad de personas con las que tendría que hablar… Inmediatamente me eché atrás.

P: ¿Es duro el oficio de escritor reconocido?

En mi caso, todavía paso desapercibido.

P: ¿Mejor lo de ser escritor de culto?

R: No, porque como decía Javier Tomeo, escritor de culto es el que cobra menos.

P: ¿Entonces ya no es necesario que un buen escritor se muera de hambre?

R: En un país ideal sería conveniente que un escritor se ganara la vida mejor que los políticos. Tienen más ideas para renovar la sociedad. Antes, en el siglo XVIII y un poco el XIX, el Estado y la literatura caminaban juntas. Luego el escritor quedó marginado por completo.

P: En Francia a usted se le respeta mucho.

R: En Francia el escritor todavía es un señor al que atienden enseguida en las librerías porque lo reconocen. Allí todavía les queda un poco de respeto a la figura del escritor. Aquí nadie sabe que uno es escritor.

P: ¿Da más miedo la araña peluda que encuentra el protagonista en la habitación cegada o la sensación de que no se puede acabar la novela que uno está escribiendo?

R: La araña es mía, no me da ningún miedo. El miedo a la araña, como el de las serpientes o las ratas, es un miedo ancestral. Y la araña también significa la locura. En cuanto al bloqueo del escritor, solo lo he conocido cuando publiqué “Bartleby” y alguien me preguntó en una rueda de prensa si ya había empezado a escribir algo. Me sonrojé porque me di cuenta de que no tenía nada y que tenía que ir a casa enseguida para remediarlo.

P: Aquella quizá no fue una novela perfecta pero sí tuvo que asumir las consecuencias de su popularidad.

R: Sí, por eso siempre me preguntan que vas a hacer ahora. Escribo para que me lo pregunten.

P: El pasado domingo murió Javier Marías. Dijo usted que fue el mejor escritor de su generación.

R: Sí, el mejor. Cuando digo mi generación me refiero a los que empezaron a escribir cuando yo empecé a escribir, en el 73 o en el 75. También Roberto Bolaño me parecía muy superior. Personalmente, lo traté poco y en ese sentido no voy a entrar.

P: Y usted, ¿qué papel le gustaría ocupar en su generación?

R: Solo quiero que me lean más. Que me lean más en vez de decir clichés sobre mí. De mí siempre dicen, por ejemplo, que soy alguien que se dedica a citar. Cito porque la voz general de los libros es la de un ensayista.

P: Montaigne, el primer ensayista, también citaba mucho.

R: Sí, incluso tenía citas escritas en las vigas. Yo no tengo vigas, pero cuando estoy en una situación siempre busco la relación con la cultura. Si estoy en el desierto, que no hay nada, solo arena, necesito que la cultura pase por ahí de alguna forma, es una necesidad, así que pienso en Lawrence de Arabia. Necesito eso para saber que estoy en un lugar, porque un lugar no es nada si no tiene cultura.

P: Si, como quisiera el protagonista de "Montevideo", se le acerca alguien y le dice que no ha entendido su novela, ¿qué haría?

R: Me lo dice mi primo, por ejemplo. Dice que no entiende nada de mis libros. Su jefa en cambio le dice que mis libros son buenísimos y él mantiene que no entiende nada. Algún día le van a despedir.