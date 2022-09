La actriz protagonista de la popular serie «Gossip Girl» ha dado la sorpresa en la alfombra roja de un evento sobre mujeres al mostrar su tripa de embarazada. La intérprete y su marido, el también actor Ryan Reynolds, ya son padres de tres pequeños más: James, Inez y Betty, de 7,5 y 2 años respectivamente.

La pareja de actores no había anunciado en ningún momento que volverían a ser padres por cuarta vez lo que ha resultado una sorpresa para todos los que asistieron al evento. Allí, la actriz lució su nueva silueta en un minivestido dorado y muy sonriente. La intérprete aprovechó así la 10ª Cumbre Anual de Mujeres Poderosas de Forbes, en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York para anunciar la buena noticia. La pareja se conoció a principios de 2010, mientras trabajaba en la película Linterna verde. Sin embargo, no fue hasta 2011 que los actores comenzaron a salir y se casaron un año después.

En 2020, Blake declaró que se sentía muy feliz siendo madre, incluso afirmó que no aceptaba nuevos papeles a menos que valieran la pena. «Supongo que debo amarlo de verdad, de verdad, de verdad, porque estoy obsesionada con mis hijos. Así que, sí, creo que tiene que valer la pena para alejarme de ellos». Igualmente, su marido se ha tomado un descanso en su profesión para dedicarse a su familia.