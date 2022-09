Gil y Oteiza, una amistad por carta: «Ahora necesito pintar y salvarme, Jorge»

Cuando el artista valenciano Manolo Gil murió, el 31 de agosto de 1957, tenía 32 años. Su repentino fallecimiento dejó en el mundo del arte la incógnita de qué habría sido de su obra. Aquella a la que, un año antes de morir, dio un giro tras entablar amistad con el escultor vasco Jorge Oteiza. Gil pasó de la representación figurativa a indagar en torno a la descomposición serial de figuras geométricas. Es precisamente en esa relación y vuelco creativo en el que se fija la exposición «Manolo Gil [1957]... en la estela de Oteiza», que se puede visitar en la galería José de la Mano de Madrid hasta el 16 de octubre.

«Gil estaba influenciado por Oteiza pero no le admiraba ciegamente», explica Jon Echeverria, comisario de la muestra. La exposición reúne 40 trabajos que corresponden a sus series Estudios de formas y Cartillas de figuras regulares. Se trata de collages de pequeño formato de carácter experimental, donde estudia las relaciones plásticas y espaciales de diferentes tes elementos formales sobre el plano. Para ello emplea papel de distintos tipos, donde lo que prima es la operatividad, la rapidez, la sencillez y la casi instantaneidad de los resultados. En la misma época, Oteiza realiza numerosos collages de similares características, donde explora la especialidad del color.

Además de estas piezas, desde la galería madrileña aseguran que, durante la investigación, también ha salido a la luz una docena de cartas inéditas entre los artistas. «Felicitar a ti y Jacinta y Elsita en tus 32, felicitar en tus experimentos. Te veo feliz y alegre, activo y arrollador», escribe Oteiza a Gil en una de esas cartas, fechada tan solo un mes antes de morir el artista valenciano. «Este verano es para mí un verano esperanzador. Ayer cumplí 32 años (una edad impúdica según tú)», diría Gil. En agosto murió.

Manifiesto conjunto

A principios de 1956, Manolo Gil (1925-1957) conoció a Jorge Oteiza (1908-2003). Ambos artistas entablaron una intensa amistad y, juntos, firmaron un manifiesto artístico.

El encuentro con Oteiza se produce en la convocatoria para la decoración de la Universidad Laboral de Tarragona. Los dos son invitados, junto a otros ocho artistas más, a realizar una serie de murales. Gil, por cuestiones presupuestarias, no los hará. Su amistad continuó y se cimentó, sin embargo, a través de cartas. En la Fundación Oteiza hay constancia de cuatro cartas de Gil a Oteiza. También hay constancia de una visita del valenciano al estudio madrileño del maestro vasco.

En una de las cartas de Gil a Oteiza, fechada en las Navidades de 1956, y como fruto de esa camaradería que se establecería entre ambos, el valenciano confesó al escultor: «Ahora necesito pintar y salvarme, Jorge. La teoría me ha servido para crearme un estado de angustia que he de realizar (...). La teoría es mi vómito, de momento. Tal vez con esto, me cure de algo».

La galería José de la Mano reúne en esta exposición una selección de trabajos de los últimos meses de vida del valenciano, que han ido apareciendo en el mercado procedente de la familia. Las obras, «collages» de pequeñas dimensiones, forman parte de las series «Estudios de formas» y «Cartillas de figuras regulares».