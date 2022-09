La casa está llena de libros. Poco a poco se amontonan en el suelo y es como si a ese suelo le fueran creciendo algas marinas, o rostros que te llaman para que les hagas caso, o voces que gritan luminosas en medio de lo oscuro. Entre todos esos libros, me gusta regresar con frecuencia a los de segunda mano. Decimos de segunda mano por decir algo. Pueden haber pasado por cientos de manos que dejaron en sus páginas huellas imborrables. Me gusta abrirlos y seguir una a una esas huellas. Antes también me gusta detenerme en la cubierta. Muchas veces desgastada, con manchas de óxido, con algún roto en la sobrecubierta, llena de un tiempo del que todo lo desconocemos. Es la puerta que, desde a veces la pereza, se abre «al nuevo placer que llega», como escribía Rosalía de Castro. El placer de la lectura o de la relectura. Libros que desaparecieron en los traslados, que prestamos a alguien sabiendo que los libros prestados casi nunca regresan.

Después de las cubiertas más o menos maltrechas encontraremos en las páginas que siguen algo de quienes pasaron por esas páginas antes que nosotros. Anotaciones al margen, subrayados con un lápiz feliz o infelizmente enrabietado, alguna corrección gramatical o la frase superpuesta a la original que hemos mejorado -o eso pensamos- con la nuestra. Es como ir descubriendo las vidas de quienes leyeron antes el ejemplar que tenemos en las manos: como si en los viejos subrayados descubriéramos parte de esas vidas, como si juntásemos el tiempo de la primera y desconocida lectura y el de ahora, como si leer fuera algo que sucede en un territorio ilimitado, como el poema de Kavafis donde sólo importa el viaje y nunca el horizonte.

Cuando me acerco a esos viejos libros, me los quedo mirando un rato, como si no acabaran de pertenecerme del todo, como si siguiera en ellos el polvo acumulado durante tanto tiempo, en otras casas, en otras manos, en esas librerías que son como misteriosas y sosegadas guardianas del tesoro. Muchas veces también te encuentras con esos libros usados que tienen en la primera página una dedicatoria. Y ahí, en esa primera página que antes estaba en blanco, empieza otra historia. La historia de los libros dedicados, como pasaba hace años con los discos en algunos programas de la radio. Para un regalo de amor o de amistad, alguien compra un libro, se lo dedica a otra persona y a lo mejor, al cabo del tiempo, todo acaba como el rosario de la aurora. Entonces venden los recuerdos y cada cual sigue con su vida, como suele pasar en los boleros.

Lo peor es cuando te encuentras un libro tuyo dedicado a alguien en alguna presentación o donde fuera. Menuda gracia, ¿no? Escribes unas palabras amables para no parecer un engreído y luego va y te venden como una silla de tres patas. Igual es que quien vende tu libro dedicado necesita el dinero y la herida infligida estaría más o menos justificada. Sería, como escribe Góngora el guasón, lo mismo que un «dorado rasguño» en vez de una traicionera puñalada por la espalda.

No hace mucho unos amigos compraron de segunda mano la tercera edición de mi novela Maquis. Esa edición es del año 2003 y en la primera página aparece una dedicatoria mía a Carolina. No sé quién es Carolina. La dedicatoria era normal, de esas que antes les decía, para añadir algo más al rutinario «con afecto» que se suele poner en las dedicatorias. Ni siquiera aparece algo que suelo reseñar en esas ocasiones: el sitio y la fecha del encuentro literario. Pero lo que resultaba extraño es que entre dos páginas aparecía, con una pequeña quemadura en uno de sus ángulos, la fotografía tamaño carné de una joven de cabello acaracolado y una sonrisa que destacaba sin estridencias sobre una camiseta a rayas. Quién es la chica de la fotografía: ¿la misma Carolina, su hija, su amiga del alma, su acérrima enemiga y usa la foto para hacerle vudú? La magia incógnita escondida en los libros. Alguna vez he reconocido a quien ha vendido un libro mío con dedicatoria de mi puño y letra y en ese mismo instante le he jurado odio a muerte, como el joven Aníbal delante de su padre a los romanos. O sea, que si a alguien se le ocurre vender uno de mis libros dedicados sepa que la maldición de Tutankamón será un inocente juego de parchís comparada con la mía. Un día encontré Duermen bajo las aguas, la magnífica novela de Carmen Kurtz, con una preciosa dedicatoria en francés y les dediqué, a la novela y la dedicatoria, un capítulo de mi libro Algo personal y una columna como esta de hace muchos domingos.

Libros nuevos o viejos. Relucientes o llenos de heridas. Da igual como sean. Nuestras vidas vivirán en sus páginas. Y otras vidas que nos llevarán a descubrir mundos que desconocíamos antes de abrirnos al placer inmenso de la lectura. En todo caso, ojo al parche con los libros dedicados, ¿vale? Y recuerden, antes de caer en la tentación de traicionarlos, la maldición de Tutankamón. ¿Que si es una amenaza? Pues claro que es una amenaza, ¿qué va a ser si no? Y de las gordas.