Amazon Prime Video acaba de estrenat «Un asunto privado», su nueva serie española, con una mujer empoderada como protagonista. Se trata de Marina Quiroga (Aura Garrido), una joven de familia bien empeñada en atrapar a un asesino en la España de mediados de los años 40. Su mayordomo (Jean Reno) será su mayor aliado, y también su Pepito Grillo, en esta historia que mezcla thriller, acción, aventuras y comedia a partes iguales, sin olvidar la reivindicación feminista.

Porque la protagonista es una atrevida joven de clase alta descendiente de una larga saga de policías cuyo sueño sería entrar en el cuerpo, algo completamente vetado en aquel momento para las féminas. «Tiene un carácter muy libre y una vocación más allá de lo que su entorno y la sociedad le dicen que debe hacer», la define la propia Garrido. «Es un tipo de mujer no muy común para esa época, pero eso no quiere decir que no existieran. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de mujeres que han desafiado las normas sociales», recalca la actriz.

Su lucha por seguir su propio camino enfrentándose a los prejuicios de género es algo que su creadora, Teresa Fernández-Valdés, destaca que tiene mucho «de actual», a pesar de que la historia esté ambientada muchas décadas atrás. «No es una serie de época para mi madre o mi abuela, sino que las niñas van a saber de lo que les estamos hablando porque hay muchos elementos y dificultades [para la mujer] que siguen presente», añade la también cofundadora, junto a su marido, de la prolífica productora Bambú («Las chicas del cable», «Velvet», «Fariña»), que aquí consiguió fichar a una estrella internacional como Jean Reno para uno de los personajes principales.

La historia bebe de los relatos de Sherlock Holmes y Agatha Christie e incluso de los asesinatos de Jack el Destripador, aderezándolos con multitud de secuencias de acción, persecuciones, aventuras y gotas de comedia. Una especie de juego del Cluedo que hace que el espectador sospeche a lo largo de los ocho capítulos de todos los personajes. Un juego en el que también participaron los propios actores, que a lo largo del rodaje no sabían quién era el asesino (excepto el intérprete que desempeñaba ese rol).

El reparto se completa con nombres como Gorka Otxoa, Álex García y Tito Valverde, miembros también del cuerpo policial en una época, los primeros años del franquismo, en la que no cuenta con presencia femenina. La serie, sin embargo, no hace ninguna mención de la dictadura. «Hacer una serie de entretenimiento y de aventura y meter a Franco era tan poco sexi...», justifica la creadora. «Teníamos que generar nuestro propio universo».