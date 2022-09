Indispuestas, cosas de gente mayor

Dicen que a los tíos, al cumplir una edad y fruto de no sé qué crisis, nos da por comprarnos una moto grande, mantener a una querida, hacer el camino de Santiago, someternos a una vasectomía, apuntarnos a yoga o, la peor de todas las zarandajas que he escuchado, quitarnos del whisky. Mi amigo Juan Vicente Del Castillo, pudiendo desarrollar cualquiera de las anteriores actividades, jubilado desde hace años y con el riñón más o menos cubiertito, decidió convertirse en productor ejecutivo de la banda de garaje punk Indispuestas en lugar de, por ejemplo, inquietar a los currantes desde detrás de una valla amarilla en una obra de las cien mil que en València acontecen. «Mi labor ha sido, básicamente, la de pagar el prensado del primer EP en vinilo de la banda con su correspondiente carpeta a través de un sello discográfico creado para la ocasión, Long John’s Boutique Label», explica. Y no descarta darle continuidad con otras referencias.

Motivado por las ganas de seguir disfrutando del mundo de la música después de haberse pasado la vida entera coleccionando discos, pinchándolos por todo el mundo, organizando eventos y produciendo conciertos se erigió en mecenas de estos músicos después de una comida más que bien regada en La Pata Negra Restorán de Benimaclet. «Su chef, mi viejo amigo Antonio Hernández, canta y toca la guitarra en la banda y, a la sombra de una botella de orujo de hierbas, me ofrecí a correr con los gastos después de que grabaran el disco en los estudios Millenia bajo la batuta de Javato Ribes», recuerda orgulloso. El artefacto ya está en la calle y se va a presentar en una fiesta en el 16 Toneladas el próximo viernes 30 de septiembre. Apoyando a los valencianos tocarán las bandas amigas The Symptomatics y Mossén Bramit Morera i Els Morts. «Nuestra única pretensión es divertirnos y divertir. Lo de grabar un disco ha sido la consecuencia lógica después de años de ensayar y escribir canciones breves, directas, enérgicas, divertidas y frescas, basadas en los cuatro acordes clásicos del punk», subraya Antonio. Y tanto. «El Nota» es una sentida oda al protagonista de «El gran Lebowski», «Com cagalló per sèquia», un homenaje amargo a esa frase tan nuestra, «Futuro prometedor» recoge una ácida crítica a ciertos aspectos de la realidad más idiota y «Camino al Swan» es una versión maravillosa del «Teenage kicks» de los Undertones. Musicalmente, su festiva y pegadiza propuesta bebe del garaje sesentero norteamericano, el punk británico y la nueva ola española y está interpretada con cariño, orgullo y arrojo. La banda espera con desbordada ilusión romántica la puesta de largo de su primer trabajo. No tienen muchos conciertos porque, como Antonio, el resto de Indispuestas Carmen Adriá, Dani Plasencia y Sergio Perpiñá, también tienen trabajos no relacionados con el mundo del espectáculo. Y muy respetables, además. «Tenemos más de cincuenta años, pero estamos llenos de energía y somos constantes. Todos nuestros esfuerzos confluirán sobre el escenario el día de su presentación», revela el cocinero-cantante-guitarrista. Les digo yo que se masca el movidón. Va a ser una fiesta como la copa de un pino y yo no se la podré contar aquí porque ese día no me encuentro de servicio. Estaré partiéndola con mis amigos de Indispuestas y su productor ejecutivo. A la vejez, viruelas.