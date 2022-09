Los Chikos del Maíz han estrenado hoy “Ecos de un futuro pasado”, el primer single de adelanto de su próximo disco “Yes, Future”.

“LCDM nacieron en una rave -recuerda la banda valenciana de hip-hop en el texto que acompaña al videoclip de la canción-. Con esta retrospectiva cerramos una etapa que se abrió en 2005 y se cerró en enero de este año en el Wizink Center. No ha sido un camino fácil pero ha sido nuestro camino, para bien y para mal. Y sólo queríamos dar las gracias a todo el que estuvo allí”.

El nuevo tema de la formación encabezada por Nega y Toni Mejías es, al mismo tiempo, una reivindicación de la trayectoria de esta formación -desde los tiempos de “Miedo y asco en València” o “Pasión de Talibanes”-, y un balance de su carrera e incluso una confesión sobre su lado más oscuro.

En este sentido, Nega canta “Y cuántas veces la he cagado / lo he reconocido si me he equivocado / me he comido el orgullo a bocados / Por bocachanclas machista / el tiempo vuela, encima en clase turista”. Y poco después Toni recita: “Desgastados, excesos y egos / Cuántas noches nos prendimos fuego / De tanto subir hubo que caer / Joder, he vivido un infierno / Sentir que no voy a poder / Acabar un concierto era un alivio / Hambriento en la cama del hotel / Pensando en marchar, el suicidio”.

Pero los errores y los malos momentos se contraponen en “Ecos de un futuro pasado” al orgullo por lo logrado: “Winona Nirvana / yo crecí en los 90 / lluvia por la ventana / Bailé con la tormenta / nunca fuimos tendencia / pero he durado más que ellos / nunca fuimos de camellos de malotes o perdonavidas / transparentes lo que contábamos era lo que había / compromiso ideología”, recuenta Nega. “Falta mucho por vivir / Luchas en las que vencer / Nuevos discos que escribir / Somos Los Chikos del Maíz / Ni maderos ni chivatos / ¿Lo mejor? Está por venir / Así que os jodan, hay cuerda para rato”, remata Toni.

La música de “Ecos de un futuro pasado” corre a cargo del DJ Plan B aunque también en esta ocasión ha participado DJ Bocah, que fue parte de LCDM hasta hace unos años. En el vídeo, dirigido por Gabriel García, se mezclan imágenes de la infancia y adolescencia de los miembros del grupo con las de actuaciones históricas.

Además, y acorde al evidente componente electrónico de la canción, se pueden ver también en el video imágenes de discotecas y “raves” e incluso los logos de varias de las salas más populares en la "Ruta" valenciana de los 90.