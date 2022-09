El talento tras los carteles de Metallica o Guns N’ Roses

Era simplemente un “hobby”. Cuando sus colegas daban algún concierto en Barcelona, él diseñaba la imagen publicitaria para los carteles y los flyers, pero lo que nunca se había imaginado es que un día se pondría en contacto con él la banda de rock estadounidense The Black Keys para encargarle directamente un póster promocional para uno de sus conciertos. El diseñador catalán Xavi Forné recuerda que aquello marcó un antes y un después en su carrera profesional, porque fue gracias al dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney que decidió dejarlo todo en 2012 y centrarse exclusivamente en su faceta como cartelista musical.

Desde Metallica, Guns N´Roses, Depeche Mode o Foo Fighters, hasta Izal, Lori Meyers o Love of Lesbian. Son tan solo algunos de los grupos que han recurrido al talento de Forné, que a día de hoy se ha convertido en todo un referente internacional del diseño gráfico musical y que esta tarde visita Vigo para presentar el libro “20 Years of Music Artwork”, un volumen en el que el ilustrador ha reunido hasta 200 pósteres.

En el marco de la quinta edición del Festival Underfest Son Estrella Galicia, la Galería Maraca acoge el evento que además se completa con una exposición de hasta 30 piezas de cartelería musical que se podrá visitar hasta el próximo 15 de octubre y que, tal y como explica su autor, “cuenta con la particularidad de que es interactiva, porque los visitantes podrán escanear un código a través de una app y ver todo el proceso del diseño de cada cartel”.

Tanto a través de la exposición como en el libro, Xavi Forné, creador del proyecto “Error! Design”, realiza un repaso por sus más de dos décadas de trayectoria profesional y comenta que “la selección no fue nada fácil, porque en total tendré casi unos 500 pósteres y en el libro tan solo aparecen recogidos 200. Y algo similar me sucede con las exposiciones, porque siempre dependo del espacio, pero me resulta divertido realizar la selección. Hay algunos carteles que son muy representativos y nunca pueden faltar, como el de Metallica o el de The Black Keys, pero después siempre intento que cada exposición sea diferente y procuro añadir nuevos pósteres”.

Entendí que podía dedicarme a esto cuando The Black Keys me pidieron el diseño de un cartel

Pese al gran volumen de cartelería disponible en su portfolio, cuando a Xavi Forné se le pregunta por aquel trabajo que le haya marcado, la respuesta no se hace esperar: “Tengo dos en la cabeza”, afirma. Por lo que supuso para él en cuanto a gusto musical, en primer lugar, el ilustrador hace referencia a un póster que diseñó en 2011 para la banda estadounidense de stoner rock Red Fang y cuenta que “que se pusieran en contacto conmigo para el diseño significó mucho para mí, porque los admiraba y era afín a mi gusto musical”. Y en cuanto al segundo cartel, recuerda con especial cariño a la banda que marcó definitivamente su carrera como diseñador gráfico musical, The Black Keys. En este sentido, Xavi Forné comenta que “entendí que podía dedicarme a esto cuando The Black Keys me pidieron el diseño de un cartel. Este trabajo fue muy importante para mí porque fue el detonante, ellos fueron la banda que me hizo ver que era posible que me pudiera dedicar a esto. Yo al principio cambiaba con las bandas los pósteres por una entrada a su concierto y ahora los diseño a nivel profesional, es muy alucinante”.

Al principio cambiaba con las bandas los pósteres por una entrada a su concierto

Como en cualquier trabajo, Forné también ha tenido clientes que poco o nada tenían que ver con sus gustos musicales. Así, guarda en sus archivos cartelería diseñada para artistas como David Guetta o Juanes, algo que según apunta “se aleja por completo del tipo de bandas para las que suelo trabajar. Es algo muy curioso y sin embargo me parece muy interesante que el arte que yo puedo llegar a hacer pueda servir tanto para una banda pop como para una de black metal. Creo que ser versátil es importante, pero es verdad que tanto este primer libro como en mis exposiciones suelo escoger aquellos pósteres con los que más me identifico”.

Por otra parte, para Xavi Forné también resulta muy especial ese aspecto de su trabajo que le permite conocer a las bandas que lo contratan: “Hay un punto muy bonito en el que te reencuentras con ellos, que son artistas a los que admiras, y te dicen que les encanta tu trabajo. Eso es muy gratificante”.

Los diseños de este artista son ediciones limitadas en serigrafía y han sido expuestos en lugares como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Italia, Brasil, Noruega, Bulgaria, Bélgica y en varias ciudades del país como A Coruña, Tenerife, Málaga, Barcelona y, ahora, por fin en Vigo.