Abierto València anuncia sus premios y adquisiciones

Abierto València, la cita que cada año abre las galerías de arte contemporáneo valencianas a la ciudadanía, llega a su décimo aniversario. Lo hace con el objetivo de «sensibilizar sobre la importancia de acercarse al arte contemporáneo, visitar galerías e iniciarse en el coleccionismo».

Son palabras de Rosa Santos, galerista y presidenta de Lavac, asociación que aglutina a las galerías de arte contemporáneo valencianas e impulsora Abierto València, que se celebra hasta el próximo día 30. Santos ha presentado este viernes esta nueva edición en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), junto a la directora del museo, Nuria Enguita, y el jefe de Museos y Monumentos del Ayuntamiento de València, Javier Martí. Durante el acto se han dado a conocer también las adquisiciones de obra por parte de las instituciones colaboradoras.

Así, la Conselleria de Cultura ha adquirido la pieza a la Mejor Exposición, que ha sido para Oído odio, del artista Diego del Pozo Barriuso de House of Chappaz. Por parte del Ayuntamiento de València, el premio y compra ha sido en la categoría de Artista Destacado para Lola Zoido, por la exposición The Garden I Will Never Get To Have en la galería Tuesday to Friday.

En cuanto a instituciones privadas, la más generosa fue la Fundación de Hortensia Herrero que, a través de su directora, Alejandra Silvestre, ha dado a conocer sus adquisiciones. En total, la fundación ha adquirido seis obras: dos de de Paco Dalmau de la Mercería, otras tantas de Rafael Canogar de Shiras y dos más de Vicente Gómez de Alba Cabrera. La colección DKV ha adquirido una obra de Álvaro Porras y otra de Gema Polanco de Jorge López Galería, mientras que Makma ha elegido una obra de la artista Lauren Moffatt de la Galería The Liminal.

La Feria Marte de Castelló, que participa por primera vez en el evento, ha elegido una obra de Álvaro Porras de Jorge López Galería, y la adquisición de la colección La Escalera ha sido para la obra Barraca en la exposición «Casapuerta» de las artistas Fuentesal Arenillas en la galería Luis Adelantado. Por su parte, la Collección Kells ha adquirido una obra de Gema Polanco de la Galería Jorge López.

Sin embargo quedaron dos dudas ya que la empresa Gandía Blasco, según dijo Santos, «aún está deliberando su adquisición» y la Fundación Juan José Castellano Comenge -en palabras de su asesor, Horacio Silva- aún no ha encontrado una obra que se ajuste a sus criterios, aunque ha asegurado que la encontrarán «próximamente» en las galerías participantes de Abierto València.

Santos ha hecho un breve balance de esta primera década de Abierto València. «Hemos visto una evolución, hemos visto crecer la ciudad en todos los aspectos, por ejemplo, con la creación de nuevas colecciones, pero aún queda mucho por venir», ha explicado la presidenta de la asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana. «La galerías tienen más visitas que vienen a conocer a nuestros artistas, que intentan entender el arte contemporáneo».

De cara al futuro, ha dicho afrontarlo «con ilusión, ganas y mucho trabajo». No obstante, Santo ha sido también realista: «El mundo de la galería es difícil como es el de los artistas. Vivir de la cultura es complicado, pero lo vamos consiguiendo y nos mantenemos», ha asegurado con esperanza.

Actividades y galerías participantes

En total, este año participan 17 galerías que tendrán sus puertas abiertas en horario especial durante toda la semana para recibir al público y dar a conocer los proyectos de la temporada, las novedades y la programación anual. Entre las actividades previstas se encuentran las ARCO Gallery Walks, visitas guiadas patrocinadas por Feria ARCO o la mesa redonda «Miradas privadas al Arte Contemporáneo», que se celebrará en el IVAM.

Las galerías participantes en esta X edición de Abierto València son La sala castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Isabel Bilbao, que se ubicarán dentro del espacio del CCCC cedido para el evento, además de las valencianas Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera Galería, Galería Cuatro, House Of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Jorge López Galería, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, y Vangar.