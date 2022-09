Eleonora Buratto: "Quiero ser una diva solo cuando estoy sobre el escenario"

La soprano Eleonora Buratto (Mantua, 1982), habitual en el Met de Nueva York, Opera de Viena, Scala de Milán, Wiener Staatsoper, Teatro Real de Madrid o Liceu de Barcelona, recibe a Levante-EMV en una de las imponentes salas del Palau de les Arts. Regresa al coliseo valenciano para meterse en la piel de la segunda esposa de Enrique VIII en la ópera de Gaetano Donizetti «Anna Bolena». Lejos de aires de diva -que podría serlo por su rotunda voz y su imparable trayectoria-, la italiana ríe con franqueza y habla -en perfecto itañolo- sobre la tragedia de su personaje, sus gustos y hasta acaba esta entrevista escuchando a Rosalía.

¿Cómo es la Ana Bolena que interpreta en Les Arts?

Es una mujer que sufre mucha soledad y eso se ve en toda la ópera. Es una mujer abandonada por el marido que no la ama y no puede volver con su primer amor. Al final, está completamente sola. Fue acusada de traición y en realidad fue todo fruto de un malentendido. Ella no fue más que víctima del deseo de Enrique VIII. Hay que tener en cuenta el periodo en el que le tocó vivir, en el que el rey tenía un poder absoluto. Lo increíble de Ana es la comprensión, el perdón hacia su querida amiga Juana [Seymour, quien le sucedería como esposa del rey]. Primero se puede pensar en traición, pero Ana conoce la capacidad de seducción de Enrique.

Ana Bolena es un personaje muy conocido. Así contado, parece que el público sentirá compasión por su trágica historia.

Esta ópera está hecha para sentir todo el sentimiento de Ana que es la piedad. Ella es una víctima de las circunstancias.

Esta es una puesta en escena de las clásicas, de las de traje de época que pesan unos cuantos kilos. ¿Usted es más de versiones históricas o modernas?

Me gusta alternar ambas cosas. No todo lo moderno está bien y lo mismo pasa con lo clásico. Es muy estimulante trabajar ambos estilos. Lo importante es ser fiel al libreto y a la música.

¿Existen todavía las divas en la ópera? Usted es una de las mejores artistas del momento y no tiene aires de diva.

Quiero ser una diva solo sobre el escenario. Fuera del teatro quiero ser una persona normal.

Cantó en una fiesta de cumpleaños para el marido de la gran diva de la moda, Anna Wintour, editora de «Vogue».

Eso fue en Nueva York. Estaba en el Metropolitan y Anna Wintour quería darle una sorpresa a su marido por su cumpleaños. Preguntaron en el teatro quién podía ir a cantar y le dijeron mi nombre. Y dije que sí, ¡por supuesto!

Aunque eso no debe impactar tanto como cantar en el Met de Nueva York o la Scala de Milán. ¿Tiene algún teatro favorito?

Me gustan muchos. El Metropolitan de Nueva York tiene una acústica fantástica, igual que Les Arts, en el Real de Madrid me siento como en casa,... el San Carlo de Nápoles, el Liceo de Barcelona...

Empezó con un grupo de rock. De ahí a la ópera hay un salto.

Fue una etapa divertidísima al inicio de la universidad.

Fue alumna de Pavarotti. ¿Cómo eran esos encuentros con el tenor?

Sí, fui alumna de Luciano Pavarotti los últimos tres años de su vida. Me daba clases de interpretación.

¿Cómo era en las distancias cortas?

Era un hombre generoso, simpático y con una pasión por la ópera fortísima.

De València viajará a Nueva York, después a Tokio, Milán, de vuelta a Nueva York y Roma. ¿Cómo hace para descansar y ver a la familia?

Cuando puedo me llevo a mi familia. Sobre todo a mi padre, que tiene una pasión increíble por España. En lo que va de año solo he estado en casa un mes y no de seguido. Espero que el próximo año pueda estar más tiempo con la familia, pero este año han surgido proyectos muy interesantes e importantes. El ritmo del año que viene, supongo, será más normal.

¿Tiene alguna manía o ritual antes de salir al escenario?

El día de la función como pasta con atún, rezo y repito las frases que temo olvidar. Y 10 minutos antes de salir prefiero estar a solas en el camerino para concentrarme.

¿Qué escucha en su tiempo libre?

Rock, metal, pop y por, supuesto, ópera.