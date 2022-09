Marala sabe que su apuesta es peligrosa, que la que han hecho en «Jota de morir» es una «inversión» de riesgo. «Nuestra música no es festiva, es más de sentarse ante nosotras y absorber lo que ofrecemos. Y para eso no hay un circuito, sobre todo en el País Valencià», apunta Sandra Monfort. «Llegaremos a la gente que podamos, aunque molaría que desde las instituciones nos lo pusieran fácil y lubricarán un circuito para este tipo de música”. Viviendo una en Barcelona, otra en Palma y otra en Pedreguer, y con incipientes carreras en solitario, las tres tienen la sensación de que sus vidas, como reconoce Clara Fiol, «dependen de Marala». “Estamos cagadas porque esto puede funcionar muy bien o ser un desastre. Pero es nuestro camino y no pensamos cambiarlo».