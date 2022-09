Marala: "Podemos ser tiernas si queremos, pero estamos hasta la ‘figa’"

Con Jota de morir Marala le ha dedicado un disco a la muerte porque, en estos tiempos asépticos y asustadizos ante lo inevitable, a sus componentes les apetecía ser «un poco punkis», explica la mallorquina Clara Fiol, una de las tres partes -junto con la valenciana Sandra Monfort y la catalana Selma Bruna- que conforman el trío.

Tras la sorpresa que supuso su debut en 2019 con A trenc d’alba -una de las mejores muestras de folk ibérico y contemporáneo publicado en los últimos años-, Marala se descuelga con un álbum conceptual que, a veces de forma sentida pero otras con el desenfado de la señora mayor que bromea con pocos los años que le quedan, choca directamente -y entre muchas otras cosas- con el cariz festivalero y hedonista del panorama musical.

«Veníamos de A trenc d’alba, que era como un nacimiento, algo muy luminoso -explica Monfort-. Pero ahora nos encontrábamos personal y emocionalmente en un lugar no más oscuro pero sí más contundente, más alejado de la dulzura y la ternura. Y también con un poco más de rabia, con más ganas de cuestionar y poner sobre la mesa cosas que no se suelen poner».

Parte de esa rabia, añade Bruna, viene precisamente de cómo una parte del público y de la industria encuadró a Marala con su álbum de debut. «El disco tuvo un feedback muy “ay qué monas, qué cuquis”, y teníamos ganas de desengacharnos de esa imagen, poder ofrecer otra imagen de nosotras que en A trenc d’alba no tuvo tanto espacio», revela la artista barcelonesa.

«Nos trataban como las chicas buenas, monas, tiernas, hippies… -refrenda Monfort-. Es una manera habitual de tratar a las mujeres en este mundo, un rol que acabamos asumiendo como si fuera nuestra forma de ser». «Podemos ser tiernas entre nosotras -añade la música de Pédreguer-. Pero tenemos otras cosas que ofrecer y estamos hasta la figa de que nos encajen ahí, en el mismo contexto siempre, en el mismo cuadro».

Y tener que luchar contra esto, completa Fiol, ya deja claro «en qué momento estamos y cuál es el contexto». «Si hubiéramos sido hombres no hubiéramos tenido que luchar para que se nos trate de otra manera», subraya.

Publicado por Propaganda pel Fet y producido por Pau Vallvé, Jota de morir reúne diez canciones en las que la muerte se muestra de muchas maneras y no siempre envueltas en la pena. «Cantamos -cuenta Monfort- no solo de la muerte física como degradación del cuerpo, sino también de las pequeñas muertes que vamos viviendo como los duelos, las puertas que cerramos, los encierros, las renuncias… Pero también en el deseo las muertes pueden ser orgasmos. Y cuando hablamos de la muerte también hablamos muchas veces del amor».

Respecto a esto último, Selma Bruna apunta que «cuando queremos a alguien estamos dejando morir cosas de nosotros por el ofrecimiento que estamos haciendo hacia la otra persona. Vas matando trozos de ti, renunciando y al mismo tiempo renaciendo».

Genéricamente, la propuesta de Marala podría encuadrarse en el ya no tan reciente fenómeno de la reivindicación desde la contemporaneidad de las raíces populares de la música. La que también hacen Maria Arnal i Marcel Bagés, Tarta Relena, Rodrigo Cuevas, Refree, Califato ¾ o incluso Rosalía.

«Nos gusta hablar de la tradición no como pasado sino como una etapa más -explica Fiol-. Explorarla, jugar con ella como si fuera un material plástico y móvil. No estamos rescatando, estamos continuando. No somos pioneras en nada, es algo que existe y le queremos dar nuestra voz».

Darle voz propia -y moderna y feminista- a la tradición también implica darle alguna vuelta a las historias que ha tratado durante años la música popular. Así, en «Testament», la Margalida del folclore balear a la que su enamorado cantaba una vez muerta, vuelve del otro mundo para decirle al amado que disfrute porque «no hi ha foc etern». Y en «Disimula» la mujer que habitualmente esperaba a ser rondada le dice ahora al mozo que estará tras la ventana «viendo cómo el silencio me da placer, dejando que te vayas sin tu pastel».

Este empeño en darle una nueva voz «a la música de siempre para que continúe» es, como dice Selma, el «compromiso de Marala con la tradición».