Esto que leen aquí arriba es el título de una canción de Loquillo y los Trogloditas cuya letra poco tiene que ver con la vida y obra de la soberana del Reino Unido fallecida hace casi tres semanas, más allá de la coincidencia en el nombre. En una de sus mejores coplas, Sabino Méndez escribe sobre el comportamiento de una prostituta y de los trastornos que su belleza venenosa causa en los hombres, entre ellos el personaje al que pone voz Loquillo.

Después de las fascinantes muestras de respeto, cariño y admiración que los habitantes de todo el planeta, súbditos suyos o no, han demostrado por esta señora, podríamos decir que, en efecto, todo el mundo ama a Isabel. Músicos de rock y pop como Elton, Jagger, Ringo, Ozzy y Bon Jovi han publicado sentidas notas de pésame, en ocasiones contando sus encuentros con ella. Sir Paul McCartney estuvo sembrado en la suya.

Otros no la apreciaban tanto o, al menos, rechazaban que un ser humano como usted o yo, se sentara en el trono de un país por el mero hecho de que un dios seguramente inexistente, como todos, hubiera designado la estirpe que debía hacerlo. Muy poco democrático, me temo. Los Sex Pistols la pusieron a caldo en «God save the queen». Morrissey, que abogaba por tocarle el cremaet de las cinco con un poquito de cianuro, fantaseaba maliciosamente con ver al actual monarca británico en la portada del Daily Mail tocado con el velo nupcial de su madre en «The Queen is dead». Manic Street Preachers acusaban a doña de ser el producto de generaciones enteras de basura inútil y patriotera, y los Stone Roses le dedicaban la melodía tradicional de «Scarborough Fair» con un mensaje menos amable que las versiones de Simon y Garfunkel o su espejo español, Sergio y Estíbaliz: así te mueras, Isabelita querida. Por su parte, David Bowie y Paul Weller declinaron ser nombrados Comendadores de la Orden del Imperio Británico, y Robert Smith se cagó en las muelas de sus ídolos musicales de juventud que aceptaron serlo.

Volviendo a la canción que titula esta columna, se puede sacar algún paralelismo de las vidas de las dos isabeles. Ambas ejercían su oficio sin haberlo deseado nunca: la buscavidas enganchada a la droga se acostaba con sus clientes muy a su pesar para poder pagarse el vicio, y la reina llegó al trono después de la dolorosa muerte de su padre, que ciñó la corona sin, en principio, tener que hacerlo. Su odiado tío Eduardo abdicó por amor, rompiendo la lógica línea hereditaria y colgando a Albertito y a sus descendientes el marrón de reinar. Al final de la canción, Isabel le roba a Loquillo la papela, todo el costo y la American Express después de pasar la noche juntos. La realeza también nos estafa, aquí y allí, por lo civil y por lo criminal y, en ocasiones, sin ningún disimulo y con toda impunidad. Y, pese a ello, nosotros brindamos por ellos cuando mueren, hacemos cola en sus funerales y les dedicamos una inusitada e inmerecida atención en largas y bochornosas sesiones espectáculo-informativas en los medios de comunicación. Y, como el Loco cuando canta, nos reímos como bobos pensando en si eran bellas las sonrisas de nuestros divinos líderes, en lugar de afilar la guillotina.