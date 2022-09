Después de un año sin director y sin programación propia, La Mutant sale de su parálisis con una nueva programación. La concejala de Acción Cultural Maite Ibáñez ha anunciado hoy los espectáculos que formarán parte de su nueva temporada, que tomará como principales protagonistas la danza, el circo y la performance.

La pieza que abrirá la nueva etapa del teatro de Las Naves será 'La raya imperceptible de la aurora', de la compañía Antes Collado, dentro de la programación de Russafa Escènica. Tendrá lugar el próximo 30 de septiembre.

La siguiente será 'Santa Cultura' de La Siamesa el próximo 10 de octubre. El resto de la temporada estará conformada por 'Vombing' del Circuito Bucles, 'Hammamturgia, 'Modmohn Seiries', 'Perpetua Felicidá', 'Revuelta Series', 'Vida', 'It Dont Worry Me' y 'No hueco', de Norberto Llopis.

En busca de un coordinador

La Mutant ha iniciado este mes la búsqueda de un director, que será nombrado durante el primer trimestre de 2023. Hasta el momento, el director del TEM (el otro teatro que coordina la concejalía de Maite Ibáñez) ha estado colaborando en la gestión de La Mutant durante este tiempo.

El camino del teatro municipal ha sido complicado en los últimos años. Desde que se cerrara por culpa de unas filtraciones de agua (al igual que el Palau de la Música) en el año 2017, el escenario de la calle Joan Verdeguer ha ido a medio gas. Retomó su actividad este mismo año, después de que finalizaran las obras de restauración.