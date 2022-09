El parto de la actriz Raquel Ferri se convierte en un corto de Isaki Lacuesta

Hace cosa de dos años la cantante Sílvia Pérez Cruz descubrió en instagram que su amiga la actriz y bailarina valenciana Raquel Ferri estaba embarazada. “Silvia me escribió para felicitarme -recuerda Ferri- y me comentó que estaba grabando unos videoclips para ella con una cámara de 16 mm y que los estaba dirigiendo Isaki Lacuesta”. “Me propuso que participara, así embarazada, en alguno de los videos -continúa la intérprete-. No tenía demasiado claro para que canción sería, pero lo hicimos igual”.

Lacuesta -ganador de dos Concha de Oro por ‘Los pasos dobles’ (2011) y ‘Entre dos aguas’ (2018)- reunió a Pérez Cruz y a Ferri en una cabaña hecha de fango y las grabó. Además de las imágenes para un videoclip, de aquel rodaje también surgió una buena amistad entre el realizador y la actriz y, con ella, una propuesta bastante original. “Enseguida tuve buen rollo con Isaki, conectamos muchísimo y, loco uno y loco dos, me dijo si quería que grabara el parto cuando llegara. Dije que sí, claro”, explica Ferri. La actriz -formada en el Teatre Lliure de Barcelona con Lluís Pasqual y a quien hemos podido ver en producciones audiovisuales como “La mort de Guillem”, “Ni oblit ni perdó”, “Las chicas del cable” o “Èxode”- relata que preparar el rodaje no fue fácil ya que el parto iba a tener lugar en plena pandemia, por lo que hubo que tramitar muchos permisos en el hospital. “Pero al final lo conseguimos”. Lo consiguieron pero hubo un problema: cuando Ferri se puso de parto de su primer hijo, Martí, Lacuesta se encontraba en Francia rodando su última película, “Una año, una noche”, y Silvia Pérez Cruz, que también iba a participar en la grabación, estaba trabajando en Galicia. “Así que enviaron a la segunda unidad, con la directora de fotografía Adriana Vila y con Pau Mira a grabar el parto”, señala Ferri. Las imágenes del parto del pequeño Martí tendrían que convertirse en un videoclip de Pérez Cruz, pero, como cuenta la actriz valenciana, “se quedaron en el aire”. Lacuesta, sin embargo, no quería desaprovecharlas. “Este año le habían ofrecido a Isaki hacer los spots de “Temporada Alta”, el festival de teatro de Girona. Eso normalmente lo hacía el hijo de Salvador Suñer, pero este año se lo han encargado a Isaki y pensó hacer una pieza con este material más nuevo material grabado año y pico después de que yo pariera”. De esta forma ha nacido “La veu latent (Primer moviment)”, un corto protagonizado por Raquel Ferri y Sílvia Pérez Cruz que mañana se estrena en Temporada Alta 2022. La película sigue a Ferri dando a luz con las imágenes reales de su parto. “Con un tono deliberadamente onírico, la propuesta explora los deseos, los miedos y las esperanzas de esta mujer en un momento vital tan decisivo como este”, explica el festival. El cortometraje se estrenará el próximo a las 12:00 h, momento desde el cual estará disponible en el canal de YouTube del festival. Además, durante el festival, presentaremos, en el espacio del bar del Teatro Municipal de Girona, una instalación audiovisual basada en este mismo corto. La propuesta artística se podrá ver desde media hora antes del inicio de las funciones del festival en esta equipación a través de tres pantallas que mostrarán el parto, su antes y su después. Además, y según explica Ferri, la idea es que el corto se convierta también “de cara al futuro” en un largometraje. Aquí puedes ver el adelanto de “La veu latent (Primer Moviment)".