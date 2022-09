La banda ZOO está a punto de finalizar su gira por el territorio nacional. Solo quedan dos conciertos en la Comunitat Valenciana, uno en Gandia (1 de octubre) y otro en Orihuela (30 de septiembre). Las dos últimas actuaciones serán en el Wizink Center de Madrid (3 de diciembre) y en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 de diciembre).

El vocalista de la formación de La Safor ha compartido hoy una publicación a través de sus redes sociales anunciando que es probable que no escriba nada más hasta 2023. "He intentado hacer una canción pero no me ha salido y no creo que haga más hasta el año que viene o el otro, o vete tú a saber", ha explicado Panxo.

Se trata de un post que marca un punto de inflexión en la historia de la formación, pues el vocalista ha hecho balance de la gira y ha confesado lo cansado que está de la carretera. "Este fin de semana acabamos la gira de 'Llepolíes'. Habremos hecho unos 90 conciertos en 18 meses, donde habremos recorrido todo el Estado español y hemos culminado visitando Bélgica. Cerraremos la gira en Orihuela, la ciudad donde nací, y en Gandia, la ciudad donde he crecido y hecho vida. No quedan entradas, mucha gente estáis preguntando, pero desgraciadamente no podemos hacer más", explica Panxo.

"Necesitamos descansar de la carretera y cambiar el chip: a partir de l lunes volvemos a encerrarnos en el local", ha añadido, ya que en los conciertos de Madrid y Barcelona desvelarán algunos de los detalles de su próximo trabajo discográfico.