La Pèrgola de Cervezas Alhambra, que tiene lugar los sábados en La Marina de València, sube su apuesta en este nuevo ciclo con nueve sesiones de programa triple entre octubre y diciembre de 2022. El nuevo ciclo se ha presentado esta tarde en Àgora València, el pabellón de World Design Capital València 2022, con la presencia del director general de La Marina de València, Vicent Llorens; el director general adjunto, Evarist Caselles; la Brand Manager de Mahou San Miguel, Joana Alonso, y algunos de los artistas que forman parte del ciclo.

"Desde hace más de cuatro años, la cita musical reúne cada sábado por la mañana a cientos de espectadores para disfrutar de la música en directo y junto al mar, ofreciendo un plan de ocio diurno diferente y para todos los públicos que se ha convertido en una de las propuestas sociales, culturales y de ocio más potentes de la ciudad", destacan los organizadores en un comunicado.

La diversidad de estilos vuelve a ser marca de la casa en esta nueva temporada de La Pèrgola, en la que todas las sesiones contarán con la actuación de tres grupos seleccionados para ofrecer una amplia panorámica de formaciones nacionales y locales. "La pérgola modernista de La Marina de València será de nuevo el mejor escenario para disfrutar de un ciclo selecto, ecléctico y con personalidad en el que conviven pop, rock, electrónica, hip hop, entre otros -explican los organizadores-. Una experiencia musical para disfrutar sin prisa y con los cinco sentidos, siempre con responsabilidad, haciendo de cada concierto una vivencia singular e irrepetible".

Fresones Rebeldes, Mateo Morral, Semana Santa, Airbag, Dr. Explosión, Santiago Motorizado, Toundra, Diamont Dancer, Belako, L’Hereu Escampa, Bernal, Mambo Jambo, The Pickin’ Boppers, The Wave Pictures, Parquesvr, Tesa, Holograma, Enzo Beep, Rubén Solar, The Basement Soundsystem, Grupo de Expertos Solynieve, Twin, Los Premios, Camellos, Hermanos Dalton, Dani Llamas, y las fiestas Trovam, Redacción Atómica, Hivern a la Mar y Electrónica 360º forman el cartel del nuevo ciclo de La Pèrgola.

Las puertas de cada cita abrirán a las 11:30 horas y el final será a las 14:00 horas. Las entradas para los conciertos ya están a la venta en enterticket.es a un precio de 5 euros + gastos de gestión. Menores de 18 años 3 euros y menores de 3 años gratis.

PROGRAMACIÓN

OCTUBRE

Fiesta Trovam

SÁBADO 22 FRESONES REBELDES + MATEO MORRAL + SEMANA SANTA

SÁBADO 29 AIRBAG + DR. EXPLOSION + SANTIAGO MOTORIZADO

NOVIEMBRE

Fiesta Redacción Atómica

SÁBADO 5 TOUNDRA + DIAMONT DANCER

Festa Hivern a la Mar

SÁBADO 12 BELAKO + L'HEREU ESCAMPA + BERNAL

SÁBADO 19 MAMBO JAMBO + THE PICKIN' BOPPERS + THE WAVE PICTURES

SÁBADO 26 PARQUESVR + TESA + HOLOGRAMA

DICIEMBRE

Fiesta Electrònica 360º

SÁBADO 3 ENZO LEEP Live + RUBEN SOLAR + The Basement Soundsystem

SÁBADO 10 GRUPO DE EXPERTOS SOLYNIEVE + TWIN + LOS PREMIOS

SÁBADO 17 CAMELLOS + HERMANOS DALTON + DANI LLAMAS