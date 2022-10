La Mostra da un nuevo paso adelante y, para dotar de más prestigio al festival, aumenta la cuantía de sus premios. La Palmera de Oro, el máximo galardón que se entrega, recibirá 45.000 euros, frente a los 25.000 de antes -de ellos serán 30.000 a la película y 15.000 al distribuidor español- y 20.000 a la Palmera de Plata, frente a los 10.000 de ediciones anteriores.

El festival, además, quiere dar un paso más en su apertura a la ciudadanía y este año contará con el Espai Mostra en la plaza del Ayuntamiento, un lugar que albergará charlas, encuentros, photocalles, programas de radio en directo y presentaciones de películas por el que pasarán nombres como Antonio Resines, Karra Elejalde, Susi Sánchez, Coque Malla, Vanesa Romero…

Gloria Tello, Rosa Roig y Eduardo Guillot, como máximos responsables del certamen, han dado a conocer además las películas valencianas que formarán parte de los pases especiales: ‘El agua’, de Elena López Riera, que pasó por Cannes; la ópera prima de Avelina Prat, ‘Vasil’, con Karra Elejalde, Alexandra Jiménez y Susi Sánchez; ‘En temporada baja’, que David Marqués ambienta en un camping de València con un gran reparto capitaneado por Antonio Resines, Edu Soto, Fele Martínez, Coque Malla, Ana Milán… ‘El carrer és ma casa’, de José Serrador y Fermina Ardanaz, que se centra en cómo afectó la pandemia a los sintecho; ‘Pervertimento’, de Alfonso Legaz, un ensayo visual sobre la gente que hace teatro en la ciudad, y ‘The Gigantes’ de Beatriz Sanchís, que cerrará el certamen. Sanchis firma esta road movie que pasó por el Festival de Málaga. Asfixiada por las deudas que le dejó su madre tras morir, una joven white trash de EE.UU. emprende un viaje en coche a México, buscando que un antiguo amor la salve de su tumultuosa existencia. En el viaje estará acompañada por una adolescente chicana que le miente para que le lleve a conocer el lugar en el que murió su padre.

El director artístico del festival, Eduardo Guillot, además de hacer una valoración de la Sección Oficial más completa de las últimas ediciones, ha desgranado los títulos de la Sección Informativa que aún no se conocían. Entre los que destaca una gran presencia de autoras como la directora siria Soudade Kaadan, la argelina Sara Nacer o la croata Dubravka Turic. Además, habrá espacio para la animación gracias a ‘No Dogs or Italians Allowed’, de Alain Ughetto. Completa la sección, ‘Working Class Heroes’, de Milos Pusic, un drama laboral con toques de comedia negra y suspense.

Rosa Roig, directora técnica de la Mostra, por su parte ha destacado la importante apuesta por la industria que supone el foro de coproducción mediterránea València Film Afers, que se celebrará durante el primer fin de semana del festival; y también la pluralidad de procedencias de las películas seleccionadas, así como la apuesta por la igualdad que supone tener el mismo número de hombres y mujeres en la dirección tanto en la Sección Oficial como en la Informativa.

'El agua', de Elena López Riera

No podía faltar en la Mostra esta película con la que su directora llegó a la Quincena de Realizadores de Cannes gracias a una leyenda de su pueblo: Orihuela. Esta creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada inundación. Una tormenta amenaza con hacer que el río del pueblo vuelva a desbordarse.

'Vasil', de Avelina Prat

La valenciana Avelina Prat ha sido script de directores como Fernando Trueba, Cesc Gay, Manuel Martín Cuenca, Javier Rebollo, David Trueba o Lucile Hadzihalilovic. Ahora debuta en el largometraje con esta historia de un arquitecto jubilado, que recoge en su casa a un inmigrante búlgaro sin techo, experto en jugar al bridge y al ajedrez.

‘Cada ver es’, de Ángel García del Val

La Mostra, en colaboración con La Filmoteca y el programa europeo A Season Of Classic Films, celebra el Día Mundial del Patrimonio Cinematográfico rescatando este vanguardista documental de 1981 con una copia restaurada, que fue calificado como “S” por la Dirección General de Cinematografía bajo el Gobierno de UCD y que está centrado en la vida y pensamientos de Juan Manuel Espada, encargado de la morgue de la Universidad de Medicina de València.

‘El carrer és ma casa’, de Fermina Ardanaz y José Serrador

Aunque el momento del confinamiento y las restricciones parecen ya muy lejanos, este documental viene a recordar que durante la pandemia, las personas sin hogar volvieron a ser las principales olvidadas. Esta es la historia de algunas de ellas y de las asociaciones e instituciones valencianas que trabajaron para ayudarlas.

‘Pervertimento’, de Alfonso Legaz

Siete estudiantes de teatro y su profesora van a presentar una obra teatral en su escuela de arte dramático, en València. Mientras, pensando en la nueva realidad digital, alguien pregunta: ¿quién estudia teatro hoy?

'En temporada baja', de David Marqués

Un camping a las afueras de Valencia es el lugar en el que David Marqués reúne a un reparto formado por Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla, Fele Martínez, Ana Milán, Nacho Fresneda, Jaime Pujol, Marta Belenguer, Rosana Pastor y Vanesa Romero.

Los nuevos títulos que se incorporan a la Sección Informativa son:

‘Nezouh’

La directora siria Soudade Kaadan regresa a la Mostra después de que en 2019 obtuviera la Palmera de Plata con ‘The Day I Lost my Shadow’. Con toques surrealistas aborda de nuevo la guerra en esta tragicomedia: En Damasco, en pleno conflicto bélico, una familia toma la decisión de permanecer en la zona sitiada. Cuando un proyectil abre un agujero gigante en el techo del edificio donde viven, quedan expuestos al mundo exterior.

‘La rockeuse du désert'

Este documental, una coproducción entre Argelia y Canadá, supone el retrato íntimo de toda una pionera: la artista gnawa Hasna El Becharia, primera mujer argelina que rompió históricas barreras de género practicando un estilo musical tradicional circunscrito a los hombres durante siglos. Primero tocó música de boda de estilo bereber durante 30 años, y, posteriormente, se atrevió con la guitarra eléctrica.

‘Traces’

Se trata del debut de esta directora croata. Ana vende su apartamento en Zagreb y regresa a la aislada casa de montaña de su padre, recientemente fallecido, para tramitar la herencia. Allí no para de encontrar huellas: en los símbolos místicos grabados en lápidas antiguas, en su propio rostro de mediana edad a medida que pierde pigmento en la piel, las huellas del pasado familiar en fotografías y otros recuerdos, y la propia Ana al darse cuenta de que ella es el último miembro vivo de su familia.

‘No dogs or italians allowed'

La animación también estará presente en la Sección Informativa de este año con este homenaje que Alain Ughetto realiza a su familia de emigrantes y que compitió en la pasada edición del festival de Annecy, la Meca del cine animado. La cinta rememora el viaje desde un pueblo del Norte de Italia hasta Francia en busca de un futuro mejor a principios del siglo XX.

‘Working class heroes'

Se estrenó en la sección Panorama de la pasada edición de la Berlinale y su título recuerda a la canción de John Lennon de 1971. Esta propuesta serbia es un cruce de géneros entre el drama social, la comedia negra y el suspense. Un grupo de obreros en situación ilegal, que trabaja en la construcción de un bloque de viviendas fraudulento, se enfrenta con sus jefes para reclamar sus salarios y sus derechos básicos.