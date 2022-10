"El enfrentamiento de las minorías solo favorece al 'status quo'"

¿Cómo ha sido la recepción en Francia?

La presentación del libro ha estado partida en dos. Con un desfase de un año, lo que ha sido más llevadero. Viajar gracias al libro es una cosa fantástica. Estoy encantada de estar ahora en València, lo que me va a permitir ver las diferencias en la recepción del libro. Lo no binario todavía es tabú en Francia. El cómic ha recibido mucho respaldo de la comunidad LGTBI y de la red de bibliotecas y libreros, pero en los medios de comunicación tradicionales ha salido muy poco.

¿Qué reflejan las ventas?

Algo muy curioso. Según la editorial, el cómic está teniendo mucho éxito, lo que me hace ver que el tema es más tabú de lo que pensaba. Comprar este libro parece que sea algo confidencial.

¿Qué lo convierte en secreto?

Sus matices políticos. Algunas personas me han confesado que les ha encantado el libro, pero que no pueden decir que lo han leído.

¿Ha visto que el tema tiene más visibilidad en España?

Sí.

Sin embargo, hay debate sobre la identidad de género en la arena política. ¿Qué le parece?

Estuve en Barcelona esta semana y me di cuenta de la gran polémica que hay. Siento y pienso que las minorías siempre acaban enfrentándose entre sí, lo cual acaba favoreciendo al status quo. Es la manera que tiene el sistema de dividir a las minorías. Es una pena que algunas feministas piensen que las personas no binarias quieren arrebatarles derechos, cuando únicamente quieren que se reconozca su identidad. Quiero dejar claro que esto no es lo que piensa la mayoría de las mujeres. Sin embargo, tanto las redes como los medios de comunciación echan leña al fuego, lo que hace que haya más división de la que hay. El rol de los medios debería ser sembrar la paz entre las dos partes, al menos, en Francia.

La obra muestra el tránsito no solo de un hijo, sino el de una madre, que se esfuerza para aceptar la nueva identidad de Álex.

Sí, por eso decidí darle el título de ‘Tránsicioness’. La de la madre es una transición intelectual, sentimental y psicológica para conseguir aceptar la situación de su hijo y deshacerse de los prejuicios. También plasma la transición de la familia y la de los amigos. La novela gráfica se basa en el diario de una mujer que vivió el proceso de su hijo trans.

Cuando el hijo le cuenta su intención, la madre responde con la culpa.

Sí, su respuesta comienza por el ‘shock’, y sigue con la confusión, la culpabilidad y la cólera. Ella busca respuestas en el pasado y se pregunta si hay algo que haya hecho ella para provocar el cambio en la identidad de su hija. La verdadera Anne no sabía nada sobre lo queer o lo trans. De modo que cuanto lo vivió tuvo que empezar desde cero. Fue un recorrido muy largo que conllevó mucha documentación.

Usted intenta atajar este proceso incluyendo muchas notas explicativas que guían por el proceso a cualquier tipo de persona. ¿Fue un dilema optar por lo divulgativo antes que por lo artístico?

No, fue algo natural. Creo que lo merecía. En un principio, estaba preocupada por el equilibrio. No quería que la obra fuera 100% explicativa. Pero creo que al final ha quedado bien.

Su producción siempre está marcada por la experiencia personal, como ‘El paréntesis’, donde contó su lucha contra el cáncer. ¿Cuál es su vinculación con el tema del libro?

Me he comprometido muchísimo porque me interesaban las personas no binarias desde el feminismo. Reflexionar sobre las personas en transición nos atañe a todos, porque al nacer nos asignan un género.

¿Quién le gustaría que leyese ‘Transiciones’?

Cualquier persona que pasa por lo que pasa esta madre. Los lectores de ‘Trasnciones’ van de los 13 a los 70 años.