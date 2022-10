Alicia Faubel: "Me presenté a Miss para dejar de ser juzgada por  mi físico"

Se fue de la Comunitat Valenciana con tan solo 17 años para trabajar de modelo. Durante este tiempo ha habido éxitos y altibajos, tal y como cuenta Alicia Faubel, la modelo valenciana candidata a Miss Universo. Ha vivido en Inglaterra y Filipinas, donde se encuentra actualmente por trabajo. Asegura que siempre busca un hueco en su agenda para visitar a sus abuelos, vecinos de Xàtiva, donde la joven pasó gran parte de su infancia. El próximo mes de enero representará a España en el certamen de belleza.

¿Ha cumplido un sueño al coronarse como candidata a Miss Universo?

Mi sueño siempre ha sido ser escuchada y poder crear un impacto en la sociedad. Siempre he sentido la necesidad de tener que lanzar un mensaje al mundo.

¿Qué aptitudes cree que ha valorado el jurado?

Creo que uno de mis puntos más fuertes ha sido la entrevista personal. Los jueces tuvieron en cuenta también que, de cara al concurso internacional, hay que buscar un perfil que pueda desenvolverse bien, que a nivel internacional tenga las ideas claras, que su inglés sea fluido y que pueda hablar varios idiomas. Creo que ha podido jugar a mi favor el haber vivido en el extranjero y el hecho de conocer diferentes culturas durante tantos años.

¿Cómo ha sido el proceso hasta su elección?

La verdad es que ha sido duro. Era la primera vez que participaba en un concurso de belleza. Nunca lo había hecho antes. Por eso la preparación fue nueva para mí. Tuve mucho dolor de pies por los tacones y muchas heridas, pero lo disfruté. Pienso que pese a todo, solo el hecho de llegar hasta aquí ya ha merecido la pena. He aprendido mucho de mí misma durante este proceso y eso no me lo quita nadie.

¿Por qué decidió presentarse?

Lo veía como la oportunidad de ser juzgada al fin no solo por mi apariencia física, sino por el mensaje que tenía que dar al mundo. Quiero mostrar a la gente mis valores, mi personalidad y mi manera de ser.

¿Cómo está viviendo su familia todo esto?

Mi familia está acostumbrada a que esté fuera de casa desde que tengo 17 años. Siento que están ahora mucho más orgullosos de lo que estaban antes porque por primera vez sale a relucir mi personalidad. A ellos les encanta leer las entrevistas que me hacéis porque realmente se ve mi personalidad en cada línea.

¿Qué relación le une con la Comunitat Valenciana? Tiene familia en Xàtiva y en València. ¿Suele venir mucho?

La familia de mi madre es de Xàtiva y ella creció allí. A día de hoy, mis abuelos viven en Xàtiva y hubo una temporada de mi vida en la que estuve viviendo en su casa. Es un pueblo que me encanta porque parte de mi infancia la pasé allí. Además, estoy muy unida a mi abuela e intento ir a visitarla siempre que puedo.

¿Cómo se describiría?

Considero que soy una persona muy luchadora y disciplinada, que cuando me propongo algo, no paro hasta que lo consigo. A veces se me pueden tachar un poco de fría o seria, pero creo que es la apariencia que doy al principio. Cuando la gente se toma el tiempo suficiente como para conocerme un poquito más y ver cómo soy por dentro, se dan cuenta de que realmente soy una persona muy cariñosa. Me gusta mucho cuidar de mi gente, la que siempre está a mi alrededor.

¿Le gustaría trabajar siempre en la industria de la moda?

La verdad es que no. Creo que ser modelo forma parte de mi vida actual. Es una etapa en la que sigo porque trabajo de ello. Estoy muy orgullosa de mi profesión, y le estoy muy agradecida por todas las oportunidades que me ha dado. Pero en un futuro me gustaría emprender, abrir un negocio.

¿Cómo es vivir siempre viajando? ¿Cómo lo hace para mantener una vida sentimental y familiar plena?

Todo es acostumbrarse, cuando llevas tantos años haciéndolo hasta los vuelos y aeropuertos comienzan a formar parte de tu vida. Intento sacar el máximo tiempo posible para ir a ver a mi familia. No me gusta pasar más de cuatro o cinco meses sin verlos, pero obviamente el lado positivo que tiene es que cada vez que voy, lo disfruto y saco el máximo partido de esos poquitos días en su compañía. Para mí significan mucho.

En una entrevista ha comentado que le gustaría ayudar a jóvenes con problemas alimenticios y que esto tiene que ver con su propia experiencia personal. ¿Qué le ocurrió?

Empecé en el mundo de la moda muy joven y me fui a Asia donde tienen unos requisitos o unas medidas en las que yo no encajaba. Mi agencia por aquel entonces me pidió que entrara en esas medidas. En ese momento me suponía algo imposible porque no tenía las condiciones físicas para ello. Es intentar imitar un estereotipo al que no perteneces. Yo no sabía cómo lograrlo. Hacía dietas extremas en las que solo comía piña durante tres días y hacía ayunos intermitentes muy largos. Tenía una imagen distorsionada de lo que era mi cuerpo. Ahora veo las fotos y me veo súper delgada, pero en aquel momento yo sentía que estaba muy gorda. Me sentía muy mal conmigo misma.

¿Le gustaría que su candidatura le abriese las puertas del mundo de la interpretación o del entretenimiento como ha ocurrido con algunas candidatas en el pasado?

La verdad es que la interpretación siempre me ha gustado y me ha apasionado. Me atrae el hecho de poder expresar emociones y poder ser diferentes personajes. Me gustaría en un futuro, después de estar menos centrada en el concurso de belleza.