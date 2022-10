Crónica del otro 14 de abril: la República de los olvidados

Paco Cerdà (Genovés, 1985) entiende escribir como un reto. En su anterior libro, El peón, el reto fue trazar un viaje por un año, 1962, de la mano de algunos «peones», como el ajedrecista español Arturo Pomar, que se jugaron el tipo en la partida de la Historia. Y en 14 de abril, el «reto» que Cerdà publica este 10 de octubre tras lograr el II Premio de No Ficción de Libros del Asteroide, vuelve a rescatar la historia minúscula de los olvidados pero para recorrer con ellos una única jornada: el día de 1931 en el que en España se proclamó la II República.

14 de abril empieza y acaba con la muerte del encuadernador Emilio Arauzo Honorio. Y cada «hora canónica» (prima, tercia, sexta, nona…) que articula las crónicas de aquella jornada, se inicia con otras vidas -la de Cándida la pescadera, la de Teresa la anarquista, la del telegrafista Pàmies, la de Antonio el jornalero, la de Francisco el manifestante o la del militar Eduardo- que también se rompieron ese día.

«La presencia de la muerte en esta crónica permite varias lecturas -explica Cerdà a Levante-EMV-. La primera: restituir su memoria individual. La segunda, matizar el tópico de que la República llegó sin derramamiento de sangre. Para que la República llegara hubo quien sufrió y perdió la vida. El 14 de abril no fue solo una fiesta. Y la tercera, simbolizar dos tragedias: la muerte de la monarquía y de una España agonizante, y las que vendrían después en un país dominado por la muerte de una guerra que liquidará el sueño republicano».

Junto a las historias de estos «nombres vulgares sin apellido memorable» con los que Cerdà describe «el paisaje emocional del día más desconcertante de todo el siglo XX español», 14 de abril también recuerda qué hicieron sus protagonistas más conocidos: Alfonso XIII, Unamuno, Lerroux, Maura, Pla, Xirgu, un Carrillo adolescente que hacía de chofer de Julián Besteiro o un Franco que no izó la bandera republicana por una simple cuestión burocrática. «Una sola persona –una vida con nombre y rostro– es infinitamente más rica que mil banderas. Y explica mucho más que cualquier himno», proclamá Cerdà.

En total, en 14 de abril reúne las vivencias de más de 40 protagonistas en un solo día pero no a un solo lugar. «Fue una explosión popular en toda España. Y por ello he intentado que sea un mapa de historias en Madrid, Barcelona, València, Zaragoza, Granada, Salamanca, Tarragona, Eibar, Jaca, Huesca, Palma, Cartagena, Moaña, Huelva, Cádiz o Melilla, así como sus repercusiones en sitios como París, Roma o Washington».

El libro, desgrana Cerdà, se constituye así «como un viaje a manifestaciones enardecidas llenas de ilusión; a cementerios llenos de gente compungida por las últimas víctimas de la represión; a un hospital donde una mujer está dando a luz a vida o muerte; a las cargas de caballería del último gobierno de Alfonso XIII; a incendios y destrozos callejeros para borrar la memoria de la corona; a prisiones sedientas de libertad; un viaje, en fin, a sitios que suelen pasar inadvertidos en los grandes relatos. Ese es el 14 de abril que más me interesaba reconstruir».

Y la reconstrucción nos muestra un día memorable pero en el que la épica, como advierte el autor, es la propia de la derrota, el olvido o el abandono. «Creo que en el mismo 14 de abril que abre la década pueden apreciarse las primeras semillas que germinarán en el desastre colectivo y en el odio emponzoñado con que terminarán los años 30 en España -señala-. Detrás de toda la masa cantando ‘La Marsellesa’ aquel día había un capital enorme de esperanza y de ilusión que era casi imposible que no acabara en decepción. El 14 de abril fue una ruptura. Un tajo. Y me interesaba ver las primeras gotas de sangre derramada».

Y también, subraya Cerdà, abundar en quién se jugó el tipo en la gran partida de la Historia, como ya hizo hace cuatro años en El peón, traducido ahora en Francia y candidato al premio a mejor libro extranjero. También como El peón, 14 de abril se sostiene en un intenso trabajo de investigación entre periódicos, archivos fotográficos, vídeos, documentales, películas, ensayos, tesis, artículos académicos, memorias, crónicas, diarios, cartas, telegramas o cables diplomáticos. Porque, como concluye Cerdà, «escribir no ficción pura tiene mucho de reto. Cuánto estás dispuesto a buscar, a preguntar, a investigar. Cuánto tiempo de tu vida valen tres líneas, sudando cada detalle».

Pero es imposible saberlo todo y por eso el autor a veces se ve obligado a escribir que algún personaje «seguramente fuma y el humo asciende sinuoso» o a preguntarse «qué dirá Cusidó… cómo saberlo…». ¿Frustra no poder saberlo todo? «Solo frustraría saber que puedes llegar más lejos y por comodidad no lo has hecho- responde-. ¿Imaginar? Vade retro».

Cerdà cuenta como María Sales, de 12 años, acaba de llegar al hospital herida en la toma por parte de la Guardia Civil de la plaza de Castelar.

Tras «El peón», con el que ganó el Premio Cálamo Libro del Año 2020, en 2022 Paco Cerdà recibió el II Premio de No Ficción de Libros del Asteroide por «14 de abril».