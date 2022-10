L’Ajuntament de Sueca redobla esforços per a celebrar l’Any Joan Fuster

El 19 de novembre de 2021, el Consell aprovà el Decret pel qual la Generalitat Valenciana declarava l’any 2022 com a Any Joan Fuster, en commemoració del centenari del naixement de l’assagista suecà Joan Fuster i Ortells (1922-1992), un dels escriptors valencians més destacats del segle XX. El seu gran esforç intel·lectual, literari i civil, que l’ha fet mereixedor del reconeixement públic que se li està fent al llarg del present any, ha quedat reflectit en milers d’articles i en desenes de llibres i estudis que va escriure en unes condicions materials precàries i en unes circumstàncies polítiques que sovint li suposaren grans dificultats.

Amb la voluntat de coordinar una sèrie d’actes i d’iniciatives per a homenatjar l’escriptor, la Generalitat Valenciana va crear un Patronat d’Honor de l’Any Joan Fuster, per al qual s’han invitat i s’ha rebut l’adhesió de nombroses institucions públiques del nostre domini lingüístic, totes elles relacionades amb vida, l’activitat i el llegat de l’homenatjat. Entre les entitats públiques que en formen part destaca l’Ajuntament de Sueca, que ha impulsat i continuarà impulsant diverses activitats pròpies, i en col·laboració amb altres institucions, de gran impacte en l’àmbit cultural valencià. És la forma més clara de fer visible el compromís amb una de les persones més il·lustres nascudes a la ciutat.

«Com a regidor de Cultura, coincidir amb l’Any Joan Fuster és tot un plaer i un gust, però també és un repte per a una institució com l’Ajuntament de Sueca dur a terme tantes activitats i actes com s’estan organitzant per a commemorar l’efemèride. Fent un gran esforç econòmic, humà i amb una enorme voluntat política, estem aconseguint donar-li una visibilitat immensa al nostre Museu Fuster, i al mateix escriptor, per la qual cosa ens sentim molt satisfets i agraïts amb l’equip de persones que tenim treballant darrere per i per a Fuster», explica Vladimir Micó, regidor de Cultura de Sueca.

Ja a inicis de 2022, la corporació municipal publicà –en coedició amb Edicions 96– Joan Fuster i Sueca, un volum bellament il·lustrat signat per Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells Miralles –comissaris de l’Any Joan Fuster al País Valencià–, que posa en relleu la vinculació de l’escriptor amb la seua ciutat natal, a més d’oferir una breu biografia del literat i una àmplia i detallada informació sobre el centre cultural que porta el seu nom, l’Espai Joan Fuster.

«Fons d’art Joan Fuster»

No menys destacable va ser la inauguració de l’exposició Fons d’art Joan Fuster: una visió inèdita, comissariada per Enric Alforja, Aida Ferri i Rubén Gregori, i dissenyada per Anabel Calderón. Allotjada al claustre de l’Espai Joan Fuster, des del 25 de març fins al 31 de juliol de 2022, la mostra posava a l’abast del públic, per primera vegada, una part important de la col·lecció d’art de l’escriptor i de documents del seu arxiu referents a la relació que va mantenir amb diversos artistes plàstics. I, encara, el mateix dia de la inauguració de l’exposició, es va projectar l’audiovisual L’Espai Joan Fuster: imatges i paraules, que fa un recorregut extens per l’activitat que s’ha realitzat en la institució els darrers anys, i que serà difós en les xarxes socials el 23 de novembre de 2022, coincidint amb l’efemèride del centenari del naixement de Joan Fuster.

A la publicació de Joan Fuster i Sueca i la inauguració de l’exposició citada, s’hi ha d’afegir una sèrie de projectes que es faran realitat de manera imminent. En primer lloc, en la darrera setmana d’octubre, es presentarà a l’Espai Joan Fuster una nova edició del conte per a infants Abans que el sol no creme..., escrit per Fuster el 1969 i que, en aquest cas, compta amb un pròleg de Salvador Ortells Miralles i unes il·lustracions atractives i actuals de l’artista plàstic Sime Llicer. Aquesta publicació, coeditada amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, vol apropar l’obra de Fuster al públic infantil i, alhora, posar en valor l’estima que aquest tenia pels costums més arrelats de la ciutat on va nàixer, ja que la narració explica didàcticament el conreu de l’arròs.

Així mateix, des de la Regidoria de Cultura suecana, s’han redoblat esforços per a impulsar la programació cultural de l’Espai Joan Fuster, que ja ha convocat actes en què han participat estudiosos de l’obra fusteriana com Carme Gregori, Vicent Simbor, Antoni Ferrando i Antoni Rico, entre d’altres.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sueca ha participat molt activament, i continuarà fent-ho, en projectes en col·laboració amb altres institucions públiques valencianes de l’àmbit educatiu i cultural: amb la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, en la creació a l’Espai Joan Fuster d’una aula adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil i en la realització de la jornada «Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster: un espai d’innovació educativa»; amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el Consorci de Museus, en l’exposició Joan Fuster en el seu temps, que s’inaugurarà en el mes de novembre al Centre del Carme Cultura Contemporània, de València; amb el CEFIRE de Gandia, en el curs de formació per al professorat «La crítica cultural en l’obra de Joan Fuster»; i amb la Diputació de València i l’Institut Valencià de Cultura, en l’estrena de l’obra teatral per infants Somnis de Joan Fuster, de la companyia Ciutat de contes-Rebombori cultural.

Es tracta, en definitiva, d’un conjunt d’iniciatives que subratllen el compromís de Sueca amb la cultura i l’educació en les seues manifestacions més diverses, identificant-les alhora amb el nom emblemàtic de Joan Fuster, lligat per sempre a la memòria civil més activa i enriquidora del poble valencià.