“Quisiera que el IVAM-Parc Central estuviera para el primer semestre de 2024”

Hace dos años que Nuria Enguita llegó al despacho del museo valenciano más importante. Desde entonces ha emprendido el proceso de transformar la sede del Julio González, y posicionar el IVAM en el circuito internacional. Además, está satisfecha de los programas que desarrolla el instituto del arte y de su colaboración con la UV y UPV. Por cierto, en su despacho no hay cuadros. “Entra mucha luz”, dice.

¿Cómo se le ocurrió abrir esos grandes ventanales en la fachada?

Se abrieron para la exposición de Muholi en abril, como se había establecido, y se dejaron abiertos para la exposición de Carmen Calvo. No siempre se puede por cuestión de conservación.

¿Se van a quedar así?

Para la próxima exposición necesitamos cerrar, pero estamos trabajando para que haya una visión hacia el exterior.

Los ventanales dejan una sensación de más apertura.

También hemos abierto la cristalera de entrada y la cafetería. Lo que continuamos haciendo es abrir el museo en todos los sentidos, trabajando en el edificio, haciendo del vestíbulo una plaza pública, como continuación de la calle, y por supuesto con una programación para llegar a cuantas más personas, mejor.

Y por detrás, ¿cómo va el Pati Obert?

El Pati es una prioridad para mí. Las cuestiones que implican a tres administraciones son lentas, pero hemos trabajado cerca del ayuntamiento para encontrar la hoja de ruta con ellos. Estamos preparando el proyecto final de acuerdo para presentarlo y espero este año el visto bueno municipal para hacer realidad todo el trabajo que hemos hecho con todas las asociaciones de vecinos.

¿Este ya es el IVAM de Nuria Enguita?

Desde el verano pasado, la mayoría de las exposiciones proceden de mi programa. Ahora mismo, después de dos años, empiezo a sentirme más cómoda en el museo que vislumbro puede llegar a ser.

Llegó con el apoyo unánime de crítica y público.

Soy muy autocrítica y eso me sirve mucho. Los que me conocen saben que no me conformo, y como institución pública debemos estar abiertos a la crítica. De hecho, tratamos de incorporar las sugerencias que nos llegan.

Si está cómoda y es autocrítica, el índice de satisfacción será correcto, ¿no?

Todavía no.

El plan expositivo sí que lo está cumpliendo.

El programa es un marco de una serie de líneas que se están trabajando. El año que viene intensificaremos el trabajo con la colección, que se ha realizado mucho de manera no visible, y que tendrá en años sucesivos mayor presencia en todo el programa del museo.

Igual ha pasado desapercibido, pero el IVAM ha vuelto a la primera división de los museos europeos, con la petición de obras e intercambios.

En estos dos años hemos establecido relaciones con unos cuantos museos europeos, con la exposición del Grupo Zero tenemos obra prestada de museos tan importantes como el Stedelijk o el Reina Sofía, lo que demuestra una confianza en el museo. Estamos recibiendo y trabajando para el futuro en exposiciones conjuntas, lo que significa que estamos en los circuitos.

¿Se ha recuperado el público internacional?

Las exposiciones más internacionales son visitadas por público internacional, como la de Anna Boghiguian, que se hizo en un momento de confinamiento en Gante, y cuando se ha hecho aquí ha venido más gente europea. Con Grupo Zero también hay un flujo de artistas y comisarios que nos conectan con el mundo.

¿Cómo debe ser un museo del siglo XXI?

El cambio de paradigma se inicia en los años setenta del siglo pasado. Con las segundas vanguardias del siglo XX, los feminismos y las artes populares, se empieza a introducir un cambio fundamental, que hacen del museo una institución central para los entornos, tanto urbanos como rurales, porque es el lugar donde confluyen muchas cuestiones, pedagógicas, lugar de encuentro, de revisión de historia del arte... El reto es convertir el museo en ese lugar necesario.

¿Con la introducción del arte último, el digital y callejero?

El IVAM necesita todavía una transformación digital, en eso estamos, y también en las propuestas. Trabajamos en el proyecto de artistas jóvenes que están introduciendo nuevos lenguajes, como videojuegos. La idea es ver cómo podemos trabajar con todas esas artes desde el museo.

Se ha vuelto a comprar obrar. ¿El IVAM tiene una economía más boyante?

Siempre se compró, como en los últimos años, obras interesantes con miradas al territorio y las cuestiones feministas. La colección debe guiar lo que va necesitando, ver esos espacios donde hay ciertas lagunas. Hemos invertido 2,3 millones en adquisiciones.

¿La ley del IVAM se ha convertido en necesaria?

Permite la autonomía.

Entiendo que el año que viene no estará todavía la segunda sede, el IVAM-Parc Central.

Si todo va bien, y no depende solo de mí, hablamos de redactar los pliegos para licitar el equipo de arquitectura... Quisiera que para el primer semestre de 2024 estuviéramos funcionando.

¿Teme que un cambio del gobierno municipal o autonómico puede paralizarlo?

No tengo una bola de cristal.

¿Está asegurado?

En principio sí.

¿El museo sigue con falta de personal?

Estamos poniendo en marcha la oferta pública de empleo para cubrir las plazas que son necesarias.

Cuando llegó al IVAM no estaba el CaixaForum. ¿Qué tal la competencia?

Estamos en un periodo más de colaboración que de competencia. Ya dije hace tiempo que València estaba poniéndose al nivel de muchas ciudades europeas en diversidad de estructuras culturales y lo sigo pensando. La presencia de CaixaForum genera un movimiento del que nos podemos beneficiar todos.

¿También con la Fundación Hortensia Herrero?

Lo mismo, es una fundación privada, como en su momento fue Bombas Gens, que continúa con su misión de trabajo con la colección. Hortensia Herrero planteará otras cuestiones, que pueden generar un buen circuito de arte moderno y contemporáneo en València.

Imagine alguien que no ha entrado nunca al IVAM viene hoy. ¿Qué le aconseja que vaya primero a ver Lanceta o Zero?

Hemos puesto en marcha un equipo de mediación que funciona muy bien. Recomendaría empezar por la colección permanente Julio González, que inauguramos a final de mes, con una mirada muy renovada, y con una reconsideración del artista que no se ha estudiado hasta ahora. Juanjo Lahuerta ha hecho una revisión a partir de todos los documentos que tenemos, algunos se van a exponer por primera vez y se van a traducir. Pero con la entrada gratuita también hay personas que pasean por las salas...

¿Baja del despacho y mira las reacciones del público?

Sí, y algunos fines de semana que vengo a acompañar a personas que visitan las exposiciones, y es muy satisfactorio ver como unos se paran más en unas exposiciones que otras.

¿No falta una tienda?

Abriremos muy pronto una tienda-librería. Las librerías hacen un papel fundamental, son necesarias, y las tiendas de museos se deben circunscribir al propio museo, con catálogos, carteles y productos que puede surgir de exposiciones para que el visitante se pueda llevar un recuerdo.

¿La gestión le deja estar pendiente de las últimas tendencias?

Lo intento.

¿Qué le ha sorprendido últimamente que no tuviera controlado? Cosa difícil en su caso.

Sí (ríe).

Bueno, hablemos de Inma Femenía que descubrió en Bombas.

Inma Femenía con la exposición de Bombas y el catálogo pasó a otro estadio, también fue nuestra artista del confinamiento y está trabajando muy bien, para ella es un momento de investigar lo nuevo, de no acomodarse. Nosotros estamos trabajando con muchos artistas muy jóvenes y creo que ahora si hay una nueva generación nacida en los noventa que está llegando a los circuitos para renovar la escena. Y en València tanto como en otros lugares.