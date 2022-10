Eva Green: una estrella oscura brilla en Sitges

La realidad está sobrevalorada. Lo saben la mayoría de acólitos del festival de Sitges y también Eva Green, quien tras debutar en 'Soñadores', de Bertolucci, fascinante ménage à trois en un París al borde de las revueltas de 1968, se ha dejado caer sobre todo en proyectos sin apego por las leyes de lo cotidiano. Nuevo ejemplo: 'Nocebo' (Oficial Fantàstic Competición), thriller sobrenatural de Lorcan Finnegan, el director que predijo sin querer la realidad del confinamiento con la alucinada 'Vivarium'.

En la que Finnegan anunció el viernes en Sitges como "primera coproducción de la historia entre Irlanda y Filipinas", Green da vida a Christine, exitosa diseñadora de ropa para niños que ve su vida cambiar radicalmente en cuestión de pocos meses, producto de un misterioso encuentro con un perro que le sacude encima sus garrapatas. Sufre problemas de memoria, insomnio o temblores, pero según su esposo Felix (Mark Strong) todo está en su cabeza. Solo la asistenta filipina Diana (Chai Fonacier), llegada a la puerta de casa sin que Christine recuerde haberla llamado, parece tener la solución a sus males. Pero algo en el ambiente dice que la pesadilla solo ha empezado.

Como buena amante de lo extraño, Green había vibrado con 'Vivarium'. "Por eso leí este guion con interés", nos explica en entrevista individual. "Y me pareció un thriller psicológico emocionante que, además, tenía un importante mensaje social". Según nos cuenta Finnegan unos minutos antes de que charlemos con ella, "este papel era ideal para Eva: le gustan los personajes complicados, que pueden no caer demasiado simpáticos, y es una persona muy concienciada a nivel político, así que le interesaba explorar los temas del filme".

Contra la 'fast fashion'

La fascinante 'Nocebo' es, entre otras cosas, una exploración de los efectos de la luz de gas, esa forma de maltrato psicológico por la cual un abusador hace dudar a su víctima de su propio juicio. Quien dice un abusador puede decir un doctor, como demuestran algunos estudios y recuerda la película: "Lorcan me hizo ver muchas cosas sobre, en concreto, la enfermedad de Lyme [infección bacteriana que se produce a través de la picadura de una garrapata infectada]. A muchas mujeres no se las toman en serio. Y hasta que no se da con la raíz del problema, sufren de verdad".

Pero si algo condena a fondo la película, es nuestro consumismo rampante y el modelo explotador de la moda asequible y efímera. "La 'fast fashion' destruye nuestro medio ambiente", recuerda Green en el inicio de una larga diatriba. "Es muy destructiva con los derechos humanos. Si no me equivoco, es la tercera causa más importante del cambio climático. Y la gente no es consciente de lo tóxica que resulta para el medio ambiente y nosotros mismos. Toda esa ropa, además, no suele reciclarse, sino que la mayoría acaba en gigantescos vertederos. La gente dice: ¿para qué comprarme una camiseta de treinta dólares en lugar de una de cinco? Si vas a llevar esa camiseta barata una treintena de veces, de acuerdo, pero no la compres para usarla una vez y tirarla".

Chica Bond de aire trágico

La hija de la actriz Marlène Jobert y el cirujano dental (o, cuidado, actor de Bresson) Walter Green probó suerte, sin autosatisfacción, en el teatro antes de deslumbrar y quedar contenta con 'Soñadores'. Siguió apuntando a estrella como la Sibila de Jerusalén de 'El reino de los cielos' o la Vesper Lynd de 'Casino Royale', una chica Bond que, como la Tracy Draco de Diana Rigg en 'Al servicio secreto de su majestad', no llegaba viva a los créditos finales. "Yo vi en su día 'Casino Royale' como una gran historia de amor, o incluso una gran tragedia amorosa, que resulta tener a James Bond como uno de los personajes principales. Estaba, además, muy bien escrita. El toma y daca verbal entre ellos era increíble, casi como de película de los cuarenta con Katharine Hepburn".

Precisamente un guionista de la saga Bond, John Logan ('Skyfall', 'Spectre'), le sirvió otro de sus papeles más memorables, el de la médium Vanessa Ives en la serie 'Penny Dreadful': "Sin duda es uno de los mejores personajes que me han tocado. En cierto modo, sentí como si Logan lo hubiera escrito a mi medida. Bueno, ojalá no del todo, o moriré en breve [risas]".

Pronto la veremos en otra serie, la anglofrancesa 'Liaison' de Apple TV+, dirigida por Stephen Hopkins, autor (con todas las letras) de 'Depredador 2', 'Los demonios de la noche' o el piloto de '24'. "Es un poco triste, pero parece que el cine está muriendo y la tele se está imponiendo. Tengo suerte de poder seguir trabajando. Haciendo, además, cosas bien distintas: pronto me veréis como la Milady de 'Los tres mosqueteros' y ahora voy a hacer de soldado estadounidense. Me encanta poder explorar tantos mundos".