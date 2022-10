L'Entusista de Benifairó de la Valldigna, en sección segunda, y la Unió Musical Algímia, en sección tercera, han sido las ganadoras de la 45ª edición del Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia.

El teatro de la Unió Musical de Llíria ha acogido este sábado el certamen provincial, que ha contado con la participación de seis sociedades musicales y un jurado internacional que contribuye a "obtener una mayor promoción del fenómeno bandístico valenciano".

Junto a L'Entusista de Benifairó de la Valldigna (90,08 puntos), han competido en sección Segunda la sociedad musical Unión de Pescadores de València y La Familiar de Benissanó, con un máximo de 70 músicos y pieza obligada de Rafael Talens, ha indicado la institución provincial en un comunicado.

En el caso de L'Entusiasta, que también ha obtenido mención de honor, la pieza de libre elección ha sido 'The Rise of the Phoenix', de Teodoro Aparicio. La Familiar de Benissanó ha sumado 75,42 puntos y ha cosechado un primer premio compartido, mientras que en tercer lugar ha quedado la Unión de Pescadores de València.

La elección de las obras refleja la "apuesta" de la Delegación de Bandas de Música de la Diputación, organizadora del certamen, por los derechos de edición y composición o el encargo incluso de nuevas piezas con el objetivo de "cuidar y difundir el repertorio compositivo valenciano".

Sección Tercera

En la sección tercera la gran triunfadora ha sido la Unió Musical Algímia, que ha compartido escenario con las sociedades musicales Santa Cecilia del Grao y la Artístico Musical Carròs, con un máximo de 50 componentes cada banda. 'El Globo de Milá', de Hugo Chinesta, ha sido la pieza obligada para las tres agrupaciones concursantes; una partitura de nueva creación.

Aunque la banda de Algimia de Alfara, que ha interpretado 'Éxodo' de Salvador Rojo como pieza libre, ha sido la que más puntuación ha recibido por parte del jurado (86,25), el nivel ha sido "muy alto" en esta sección tercera, donde se han registrado tres primeros premios y menciones de honor tanto para la Unió Musical Algímia como para Santa Cecilia del Grao (79,33 puntos).

El diputado de Bandas de Música, Jordi Mayor, ha destacado "el nivel de las agrupaciones participantes" y ha resaltado que la descentralización del festival de bandas y su celebración en Llíria es "una de las grandes novedades del certamen de este año, que contribuye a la vertebración sociocultural de nuestro territorio, pero en esta ocasión sale de València y se desplaza hasta una de las cunas de la música de banda".

Más premios

Además, el responsable provincial ha resaltado el impulso de la dotación económica en la presente edición, con el incremento en los premios, y novedades organizativas "tendentes a modernizar el certamen en consonancia con otras competiciones nacionales e internacionales".

El sistema de puntuación se ha basado en una decena de criterios valorados por un jurado presidido por el compositor Marco Pütz, con la participación de los directores de orquesta Tobias Haussig y Eva María Folch.