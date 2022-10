Love to Rock, emociones cristalinas

Mudo. Literalmente. A ver, yo quería empezar la columna con una blasfemia gorda, de juzgado de guardia y secuestro, pero tampoco creo que sea necesario. Así que sin palabras, ya les digo. Mi boca abierta no emitió sonido alguno durante el concierto que Annie B. Sweet y Los Estanques ofrecieron a pleno sol la tarde del sábado en el Love To Rock. El concierto del año presentando el disco del año, ‘Burbuja cómoda y elefante inesperado’. Qué maravilla de presencia, de voz, de melodías, de armonías, de registros artísticos, de patrones rítmicos, de actitud. Una hora de felicidad absoluta. De silente emoción a flor de piel. De lagrimones corriéndome por las patillas. Al final, todo este rollo de la música, los conciertos, los discos y el rock, va de emocionar. Y este festival cumple con creces. Será por su filosofía, por su ubicación, por lo bien que funciona, por lo a gusto que te hace sentir, por la gente que lo monta y lo habita. Yo qué sé. Emocionado vivo.

Y cómo no se te va a hacer el culo calisay, viendo a una caterva de niños tatuándose, maquillándose o confeccionando sus propias camisetas bajo la mirada cariñosa de las monitoras de Komba mientras sus padres se arrean un litro meneando el carrito al son atronador de Niña Coyote eta Chico Tornado. O no contagiarte de la monumental pasión por la música de esa elegante pareja que se presentó allí en el rato muerto que tenían entre la ceremonia y el convite de la boda a la que asistían. Y si son los cinco minutos de entusiasmada conversación con el estrella michelín Germán Carrizo sobre fuego, brasas y ahumados antes de clavarte su bocadillo de picaña y unas patatas asadas que parecían croquetas, ni les cuento.

Karavana, con sus canciones vertiginosas, su desparpajo y su humor tardoadolescente, me regalaron una foto de mí mismo hace veinte años, más nítida y esclarecedora que las que guardo en el cajón. La Habitación Roja empezaron con canciones lentas y nuevas, me pusieron de rodillas con ‘La segunda oportunidad’ y acabaron explotando con ‘Ayer’ e ‘Indestructibles’. Himnos divinos con los que Izal, que se retiran, no darían ni aunque siguieran dedicándose a esto mil años más, haciendo vibrar a toda la peña, incomprensiblemente, con su pretencioso indie de porexpán.

Tampoco me emocionaron La Fúmiga, con un sonido que se ha convertido en un cliché más del País Valenciano, por más festivas que sean sus actuaciones o certeros y necesarios puedan ser sus mensajes. No le niego el arte a nadie, pero es que Zahara directamente me tira para atrás. Quizá culpa mía, que no tuve paciencia para superar el inicio de un show que parecía protagonizado por Mecano en medio de una peli de terror japonés. Oigan, pero para miedo, el que daba el pedazo de vampiro que es el cantante de Arde Bogotá, con esa camisa roja y ese fuego en los ojos, un Lestat entre tres guitarras, invocando a la lluvia, buscando jugosas yugulares entre el público, bajo el hechizo de la potente e hipnótica sobriedad que expelía su bandaza. Flipando con ellos me pilló el chaparrón, vagando como en trance entre los miles de asistentes que huían de la lluvia hasta que me rescató el abrazo de una amiga a la que hacía lustros que no veía. Ya les digo, todo muy emocionante.