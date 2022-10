Santiago “Mak” Benegas, líder junto a su hermano Antonio “Gato” de Mak y los Desertores, ha fallecido en Riba-roja, la localidad en la que allá por la década de los 80 del pasado siglo nació esta banda histórica del rock valenciano. Hace unos meses también falleció Bali Argandoña, bajista de esta formación que en 2019 publicó un álbum en directo grabado en el auditorio de su localidad natal en el que la banda repasaba sus canciones más representativas.

Mak era, en palabras del promotor y periodista musical Manolo Rock, “nuestro John Fogerty valenciano”. En 1981 los hermanos Benegas irrumpieron con actitud punk en la hipermoderna escena local para defender los valores del rock más clásico que habían escuchado en los discos de Creedence Clearwater Revival -es mítica su versión en castellano del “Have you ever seen the rain”-, Dr. Feelgood, The Stooges, Chuck Berry, Suzi Quatro o Burning.

Pese a publicar apenas un puñado de discos, EPs y singles como “El retorno del vicio” (producido por Carlos Goñi), “Mala reputación” o “Jugando con el diablo”, casi desconocidos en el mercado, durante casi cuatro décadas los Desertores han actuado en cientos de salas, pabellones y garitos de toda España ya que, como ellos mismo decían, su único interés era “toca, tocar y divertirse”.

En 2010 la banda publicó su último disco de estudio, "Baja y ponte al corriente", en el sello Neandertal Records, aunque cinco años después presentaron una nueva canción y un nuevo vídeo "Me has hechizado".

Fue también Manolo Rock quien escribió que la banda encabezada por Mak era un combo que había que escuchar “con una cerveza en la mano, marcando el ritmo con los pies y cogiendo a tu chica de la cintura (recuerda que tienes dos manos). Regalan diversión, honradez y cariño”. Mak y los Desertores, concluía, “sobreviven libres de prejuicios, modas y postureos, son la humildad personificada sin estúpidos complejos. Maman y escupen rock sin contemplaciones. Y lo mejor de todo, no le deben nada a nadie.”