Laura Gallego publica nuevo libro

La escritora valenciana Laura Gallego es una de las autoras de literatura infantil más leídas de España. La creadora de historias como la célebre trilogía «Memorias de Idhún» publica mañana nuevo libro, Stravagantia. En él, la escritora se sumerge -y con ella a sus jóvenes lectores- en un insólito mundo lleno de peligros y extrañas criaturas. Tras la serie "Guardianes de la ciudadela" y "El Ciclo del Eterno Emperador", la autora referente de la literatura juvenil española publica un libro autoconclusivo repleto de aventuras, magia y amor, que cuenta con ilustraciones de la dibujante catalana Judit Mallol.

En Stravagantia (Editorial Montena), Gallego (Quart de Poblet, 1977) narra la historia de Eric, que se marcha a vivir a la otra punta del mundo, y de Virginia, que ya ha asumido que no volverá a verlo más. Pero, en la víspera de su partida, ambos se ven súbitamente arrastrados hasta Stravagantia, un insólito mundo lleno de peligros y poblado de extrañas criaturas, no siempre amistosas. Cuando Eric es capturado, Virginia comprende que no está dispuesta a dejarlo marchar sin más. Sin embargo, si quiere rescatarlo, deberá asumir el riesgo de emprender un viaje por un territorio cuyas reglas desconoce. Por fortuna para ella, contará con el apoyo de Berk, un fauno que la ayudará a mirar con los ojos de Stravagantia y también a descubrir algunas cosas sobre sí misma.

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de València, empezó a escribir a los 11 años. «Mi amiga Miriam y yo decidimos escribir un libro de fantasía. Se llamaba Zodiaccía, un mundo diferente, y trataba de una niña que viajaba a una isla mágica donde todo tenía que ver con los horóscopos. Tardamos tres años en acabarlo y salió una cosa muy larga, de casi trescientas páginas. Ese libro nunca se publicó, pero yo ya sabía que quería ser escritora. Y desde entonces no he dejado de escribir, docenas de novelas, cientos de historias, miles de páginas», explica Gallego.

Finis Mundi, la primera novela que publicó, obtuvo el Premio El Barco de Vapor, galardón que volvió a ganar tres años más tarde con La leyenda del Rey Errante. Además de algunos cuentos infantiles, Laura Gallego ha firmado hasta el momento 30 novelas, entre las que destacan Crónicas de la Torre, Donde los árboles cantan, distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Todas las hadas del Reino, Omnia, sus aclamadas trilogías "Memorias de Idhún" y "Guardianes de la Ciudadela" y "El ciclo del eterno emperador". En 2011, Laura Gallego recibió el Premio Cervantes Chico por el conjunto de su obra. Las novelas de Laura Gallego han vendido solo en España tres millones de ejemplares y han sido traducidas a 17 idiomas.