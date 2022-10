Las nuevas películas y series rodadas en la Comunitat Valenciana combinan la veteranía y la frescura. Las localizaciones valencianas han acogido en los últimos meses títulos de gran variedad de géneros. Hay terror, thriller, drama familiar, coming of age y comedia dirigido por directores consagrados como Guy Ritche y Paco Plaza, pero también debuts en la dirección a cargo de realizadores valencianos.

El director valenciano Paco Plaza es una figura imprescindible del cine de género en nuestro país, pero nunca hasta ahora había rodado en la región. Para su última película, ha roto esa tendencia y ha elegido para rodar el Monasterio Sant Jeroni de Cotalba, en Alfahuir. El antiguo convento ha sido convertido en un colegio femenino donde se ha recreado la historia de un personaje secundario de su premiado filme Verónica (2017). La nueva cinta de terror del codirector junto a Jaume Balagueró de la saga zombie REC ha congregado, además, a un gran número de extras en la comarca de la Safor para contar la historia de una novicia que entra a trabajar en una escuela durante la posguerra.

El director inglés Guy Ritchie, por su parte, desplegó su nuevo thriller The Interpreter en localizaciones de la provincia de Alicante como Sax, Novelda y Petrer, cuyo campo de fútbol sirvió de campamento base para congregar las caravanas, baños y furgonetas necesarios para el rodaje. Jake Gyllenhaal protagoniza este proyecto sobre un soldado que se ofrece a ayudar a un intérprete que le salvó tras ser herido en la guerra de Afganistán.

Tierra de debuts

Y de cineasta consagrados a debutantes. El hasta ahora cortometrajista Jordi Núñez ha inaugurado la Mostra de València con un hipnótico relato iniciático titulado El que sabem de. La comarca de l'Horta Sud es uno de las grandes protagonistas de este viaje a la madurez de una chica que se enfrenta al amor por primera vez.

Los multipremiados cortometrajistas Marisa Crespo y Moisés Romera también han elegido la Comunitat para el rodaje de su ópera prima, Tú no eres yo. La película, rodada en distintos puntos de Castelló y València combina el drama familiar con el thriller, el terror y la ironía.

Otra debutante que recientemente ha finalizado el rodaje de su ópera prima en tierras valencianas es Elena Escura. El paraje natural de la Sierra de Irta, Alcalá de Xivert, Marines Viejo y València son algunas de las localizaciones en las que se ha rodado su filme, Les vacances de Mara. La película, protagonizada por Mireia Pérez y Lorena López, cuenta la historia de Mara y la búsqueda y descubrimiento de su identidad. La película tiene previsto su estreno en salas el año próximo, previo paso por festivales internacionales.

Por último, Óscar Montón se estrena en el formato largo con Quan no acaba la nit. La cinta acompaña a un grupo de jóvenes valencianos que crecen a finales de los ochenta, en pleno contexto de la ruta del bakalao. De ahí que entre las localizaciones se hallen discotecas legendarias de aquel periodo como Spook Factory y Masía.

Series de aquí y de allí

Spook y Barraca también han sido los escenarios donde se ha ambientado la serie de Atresmedia La Ruta. Borja Soler, Belén Funes y Carlos Marqués-Marcet dirigen esta trama donde también se han recreado algunas de las discotecas más importantes de la época, como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV y Chocolate.

La propuesta es el viaje de un grupo de amigos de Sueca, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como «la fiesta» aún conservaban su inocencia. El estreno está previsto para el próximo 13 de noviembre.

València se convirtió este verano en escenario de la serie internacional Kaos. La producción de Netflix revisa la mitología griega desde un ángulo cómico y contemporáneo y cuenta con un elenco de actores consagrados donde destacan Jeff Goldblum y David Thewlis, al que el público recordará por su profesor Lupin en Harry Potter y su papel secundario en la reciente serie Sandman. La guionista es la responsable de The End of the F***ing World, Charlie Covell.

El relanzamiento de la Ciudad de la Luz

A toda la diversidad de localizaciones disponibles en la Comunitat Valenciana se va a sumar ahora el valor añadido de los estudios de la Ciudad de la Luz. El marco del Festival de San Sebastián, núcleo de encuentro en septiembre de la industria española e internacional, sirvió como escenario para la presentación oficial de la reapertura del complejo cinematográfico alicantino.

Los estudios constan de más de 14 hectáreas y 11.200 metros cuadrados en talleres y almacenes disponibles para producciones grandes y pequeñas. La intención es dar un paso más en la promoción de los espacios e infraestructuras de la Ciudad de la Luz ante las principales productoras de cine, instituciones y la prensa especializada. Se espera que su relanzamiento suponga un impulso de los rodajes en la Comunitat tanto a escala estatal como internacional, y que el complejo vuelva a erigirse en referente cinematográfico europeo.