Al director francés Robert Guédiguian no le gusta que le digan que el suyo es un “cine social”, por mucho que le haya dado voz a través de sus películas a obreros, desempleados e inmigrantes. El cineasta premiado ayer con la Palmera de Honor de la Mostra de València prefiere, en cambio, que el suyo sea considerado un cine “popular”. “Ese calificativo sí que lo admito”, ha señalado Guédiguian esta mañana en una rueda de prensa celebrada en la Filmoteca de València, donde desde hoy se van a proyectar todas sus películas.

“No me gusta la expresión cine social porque muchas veces los calificativos descalifican”, ha explicado el autor de películas como 'Marius y Jeannette' (1997), 'La ciudad está tranquila' (2000) o 'Las nieves del Kilimanjaro' (2011). “Pero como dije ayer al recibir la Palmera de Honor, lo que ocurre es que el pueblo se ha visto reducido en la historia del cine a un papel de figurante y yo he intentado ponerlo en primer plano y mostrar que las grandes pasiones también las viven los pobres”.

Guédiguian ha reconocido que este afán por reflejar esas “pasiones” en sus películas pueden motivar el rechazo de un tipo de público que no admite una visión completa de las cosas y de las ideas. “Hay que decir siempre la verdad de las cosas -ha subrayado el director-. Ser popular no significa que haya que halagar al pueblo constantemente. Eso es populismo. El pueblo tiene pasiones, las altas y las bajas, por lo tanto también las historias de traición o mezquindad existen en el pueblo, no solo en el mundo de los dioses y los príncipes”.

Por ejemplo, el propio Guédiguian ha recordado que en sus películas han aparecido personajes que votan al Frente Nacional francés y ha recordado que este tipo de movimientos políticos, igual que los que han llegado al poder en Italia o Brasil, “existen porque no hay una izquierda real”. “En tiempos de Mitterrand teníamos en Francia la Unión de la Izquierda y yo sigo en ese combate -ha asegurado-. Ahora también hay una izquierda unida que hay que vigilar constantemente para que no se desvíe. Espero que sea la que impida la victoria de la extrema derecha, es la única muralla que nos queda”.

Las "microrrevoluciones" comunistas

Emparentado por la crítica con Costa-Gavras y Ken Loach por practicar un cine político que nos advierte sobre los peligros del neoliberalismo, Guédiguian ha afirmado que, por encima de la transmisión de ideas, los cineastas “deben preocuparse por el público”. Es decir, que las películas lleguen a un público amplio y gusten. “Yo voy en contra de la teoría del arte por el arte. Un cineasta debe esforzarse en hacer cosas en libertad, pero cosas que sean comprensibles”. Él, por su parte, asegura que puede haber cambiado “las formas” como cineasta pero no ha cambiado “en absoluto” ninguno de los principios que le llevaron ya a principios de los 80 a facturar un cine que aúna conciencia política y sentimientos humano.

“Me siguen interesando mucho las luchas horizontales o las “microrrevoluciones” que se producen en un pueblo o en un barrio -ha explicado esta mañana en la Filmoteca-. Acabo de escribir un libro sobre lo que yo llamo ‘momentos comunistas’, que son para mí son aquellos en los que a nivel local los individuos y los colectivos entran en armonía. Eso es para mí el comunismo. Es un equilibrio deseado pero que no puede ser eterno, por lo que hay que seguirle la pista”.

Su próxima película es un buen ejemplo de este seguimiento de los “momentos comunistas”. Se llamará “Y la fiesta ha terminado!”, se estrenará en marzo de 2023 y el propio Guédiguian ha explicado hoy el argumento.

“Parte de una historia trágica y real: el hundimiento en 2018 de varios inmuebles en Marsella. Este suceso originó un “movimiento comunista” de solidaridad entre la gente. Gente que ni siquiera se hablaba empezó a ayudarse mutuamente, a tener gestos de solidaridad e incluso a hacer fiesta. Todo esto ocurrió a solo 20 metros de una estatua de Homero, que es el encargad de contar esta historia. Porque, como sabemos, Homero estaba ciego pero no estaba sordo”.

Muy pronto para Ucrania

Preguntado sobre si rodaría una película sobre el momento actual en Europa, en especial sobre la guerra en Ucrania, Guédiguian ha asegurado que ahora es difícil “porque el cine de ficción siempre va por detrás de la realidad” y sería necesario dejar pasar unos cuantos años para tener una perspectiva más precisa.

En todo caso, el director ha señalado que “hay muy pocas guerras justas” y que a él la exaltación del patriotismo le desagrada. “En este caso estoy a favor de Ucrania desde el punto de vista de que es la que ha sufrido la invasión de Rusia -ha reconocido-. Quizá dentro de 5 o 10 años pueda hacer una película sobre jóvenes ucranianos que van a defender no la patria sino a ciertos personajes que se han aprovechado de ellos. Tras la I Guerra Mundial todas las plazas de Francia se llenaron de monumentos que dicen “muertos por la patria” y yo me digo “muertos por nada” o quizá por determinados beneficios de Citroen, de Renault y de otras marcas”. “Sigo siendo un anarco-comunista. No he cambiado”.

La última película de Guédiguian estrenada hasta ahora en España es “Mali twist”, de éste 2022, un film en el que continúa explorando sus intereses fundamentales, pero cambiando de espacio y viajando hacia atrás en el tiempo, al país africano en los años 60, en un momento crucial con la entrada del comunismo y el reparto de las riquezas tras la explotación colonial.

Pese a ello, Marsella sigue siendo el espacio, o el escenario, natural de sus historias por mucho que su mensaje sea universal. “Marsella da una forma a lo que yo hago -ha explicado-. Siempre digo que el pueblo es la forma y el mundo es el fondo. Reduzco la universalidad a un lugar porque la universalidad abstracta no existe, todo lo que ocurre está ligado a un lugar concreto”.

Considerado por este escenario uno de los directores que mejor puede expresar lo que es el cine mediterráneo al que se dedica la Mostra, Guédiguian ha señalado al respecto que, más que hablar de una “identidad mediterránea” el prefiere hacerlo de un “acercamiento acercamiento entre las cinematografías mediterráneas” y de una serie de elementos comunes. “Hay una serie de elementos, una vegetación, el mar, que le dan una estructura a nuestros relatos -ha explicado-. Por eso digo que rodar siempre en el mismo lugar le da una forma a mi cine a través del clima, la vegetación, la geología, etcétera. Es por ahí por donde se reconoce a un film mediterráneo.