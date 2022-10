Elena López Riera mezcla documental y ficción en "El agua"

Elena López Riera regresó ayer al primer festival al que asistió como espectadora cuando estudiaba en la Universidad de València, desde entonces han pasado muchas cosas: entre ellas estrenar El agua, su primera película, en Cannes, por donde también pasaron sus cortos. La película transcurre no muy lejos de la capital valenciana, en su lugar de nacimiento: Orihuela. «Es una obra de ficción sobre la relación compleja y tóxica con el agua. Inventamos esta historia relacionada con la mitología que hay en la zona sobre este fenómeno: no llueve nunca, pero cuando lo hace, los ríos se desbordan y traen las inundaciones que todos tememos. Yo me acordaba de la riada de 1987, pero con la Dana de 2019 la realidad superó la ficción. Luego encontramos a un gran elenco de personas que no eran actores profesionales y que han participado en la película y fueron aportando mucho de lo que es ser un adolescente en ese lugar. Es una mezcla de documental y ficción», asegura la directora.

Una de esas debutantes, Luna Pamiés, acudió junto a la realizadora al estreno de la cinta en València. «Yo nunca me había planteado ser actriz, pero en un botellón en las fiestas de mi pueblo conocí a Elena. No me creía nada, pero hice el casting y nos fuimos conociendo hasta que formé parte de la película», asegura la actriz. Pamiés ha volcado mucho de ella en el personaje que interpreta: «Me identifico mucho con algunas cosas, la historia de Ana y la mía se parecen mucho, el querer ir más allá del pueblo, ver otros horizontes y superar los miedos», asegura la actriz. Esto no solo ocurre con los personajes, también con la textura de la cinta, ya que mezcla formatos y lenguajes muy distintos, como admite López Riera: «Incorporamos vídeos que la gente tomaba en directo y que subía a Instagram, no podíamos obviarlos ya que era un material muy valioso de lo que estaba sucediendo. Tuvimos que ir adaptándonos en la escritura del guion para mostrar la realidad del momento; pero también la palabra y memoria de lo que había sucedido en las riadas anteriores». El agua se estrenará en salas el próximo 4 de noviembre. De Venecia a València La directora portuguesa Cláudia Varejão presentó ayer en la Mostra de València Wolf and Dog, una película «contra la estandarización de personajes LGBTQIA+» que compite por la Palmera de Oro. Rodada en las Azores, el film ya ha cosechado importantes distinciones en festivales como el de Venecia y tiene como protagonistas a jóvenes de la isla de São Miguel en Las Azores entre los que hay abundante representación de la comunidad LGBTQIA+. De hecho, Varejão no utilizó actores, sino personas reales en un proceso que duró meses y que permitió generar espacios de libertad a los jóvenes. «Creo que la diversidad no es un fenómeno insular. Es una característica del ser humano y, por tanto, universal -explicó ayer la cineasta-. Quizás en territorios más pequeños esto se hace más visible porque el número de personas es menor que en los continentes donde vivimos muchos de nosotros. Pero la diversidad está en todas partes, las sociedades tienden a estandarizar la existencia. Creo que lo más banal en la vida es estandarizar». Antes de llegar a la Mostra para competir por la Palmera de Honor también pasó por Venecia la directora kosovar Kaltrina Krasniqi con Vera Dreams of the sea, el relato de una madre y esposa, intérprete de signos, que, tras el suicidio de su marido, debe afrontar el peso de opresor y amenazante del patriarcado. Vera Dreams of the sea explora varios aspectos de la sociedad kosovar y la posición que ocupan las mujeres en ella, sin embargo tiene una pretensión universal y de conectar con públicos de todo el mundo.