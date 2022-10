El regal de Joan Font

Només una gran honra pel teatre pot fer actuar igual davant 1.300 milions d’espectadors que amb 50. Joan Font (Olesa de Montserrat, 1943) és capaç de celebrar els cinquanta anys dels Comediants amb una actuació íntima i emotiva que recorda que l’escenari es transforma en una fàbrica de somnis quan la passió va unida a la intel·ligència.

Un dels fundadors dels Comediants celebra el mig segle del grup de teatre amb una reivindicació del treball fet, des dels inicis a l’Escola de Teatre de Barcelona amb aquell ‘Non Plus Plis’, fins al gloriós èxit de la gala de cloenda dels Jocs Olímpics de 1992, aquell recordat vaixell de paper que s’enlairava amb els sons dels músics de Llíria dirigits per Carles Santos.

A Font encara se li entelen els ulls quan rememora com aquell vaixell volador i olímpic va acabar prop de ‘La Vinya’, el nom de la seu de la companyia a Canet de Mar, aquella que va ser destruïda per un foc a l’estiu de 1990, quan ‘Dimonis’ era l’espectacle que es passejava per mig món, i una de les propostes teatrals més innovadores del segle passat.

Font fa un monòleg creïble ajudat per aquelles caretes que caracteritzaven el seu grup, amb ajuda d’alguna projecció, música i fins i tot un mínim artefacte pirotècnic. I fum, molt de fum, perquè l’únic actor de ‘El venedor de fum’ deixa clar de principi a fi, el que som i serem, un vapor visible de partícules en suspensió.

Una hora i mitja d’un teatre únic que Joan Font ha volgut estrenar a València, en la coqueta sala La Màquina, en nou funcions úniques -queden sis-, i que haurien de veure tots els que tenen un respecte per l’art escènic, perquè demostra per construir una bona història només cal text, ofici i talent.

Han passat anys i panys, però després de milers d’actuacions, escenaris, places, carrers, èxits i drames, Joan Font abandona l’escenari amb la mateixa innocència que va començar a sentir-se actor representant Els Pastorets o La Passió al seu poble. Una vida circular amb el teatre al seu epicentre passional.