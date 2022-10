Muerte y resurrección de la película maldita del cine valenciano

“Para mí, es bonita la muerte”, dice Juan Espada del Coso, conservador del depósito de cadáveres del Hospital Clínico Universitario de València. “Estoy con ellos y estoy a gusto. Hablo con ellos como si fueran personas vivas. No me contestan, pero por los gestos veo que me quieren decir algo”.

Juan es el protagonista de 'Cada ver es...', un documental (o no) dirigido en 1981 por Ángel García del Val, película maldita y marginal del cine valenciano, una obra de culto que ahora ha sido restaurada por la Filmoteca de València, donde este jueves se proyecta de nuevo como parte de la programación de la Mostra. Considerado como una de las figuras más inclasificables y singulares del cine español, García del Val conoció a Espada cuando estudiaba en la Facultad de Medicina y gracias a eso el encargado de la morgue le permitió filmar su trabajo diario de una forma cercana, cruda e incluso cariñosa. Formol, sierras y "Vértigo" En la película -que se inicia con imágenes de los internos del antiguo manicomio de Bétera y del protagonista en su casa- podemos ver a Espada manipulando los cadáveres, sacándolos de las balsas de formol, trepanándolos y cortándolos con sierras eléctricas mientras suena “El cascanueces” o la “canción de amor” de Vértigo de Alfred Hitchcock. También escuchamos al conservador del depósito de cadáveres reflexionar con cierto humor sobre el alma, sobre el miedo, sobre la soledad, sobre la vida, sobre la muerte y sobre su propio trabajo. “Cuando sin querer piso un cadáver le pido perdón, igual que se lo pediría a un vivo para que no tenga a mal que le haya pisado”, reconoce. Con un presupuesto de 400.000 pesetas de aquella época (unos 2.400 euros), García del Val pudo empezar el rodaje con el dinero obtenido por la venta de un piso y, tal como recoge Sonia García en el Diccionario del Audiovisual Valenciano, siguió financiándolo mediante la venta de la colección de vinilos del director de fotografía Miguel Ángel Montes, de un tocadiscos, de un equipo de super 8 y de una colección de cómics. Incluso, una vez terminado el rodaje, también tuvo que vender la cámara que había utilizado para poder pagar el laboratorio de sonido. Al parecer, llegó incluso a reunirse con cuatro espiritistas sudamericanos para poder ampliar el presupuesto. Pese a todos los esfuerzos, el entonces gobierno de UCD le dio a “Cada ver es...” la clasificación “S”, reservada al cine “softcore”, lo que restringía su exhibición a las “salas especiales”. Y cuando ya estaba preparada para el estreno, el ministerio le comunicó a García del Val que el film no podía acogerse a los derechos de protección del cine español por haber sido rodada en 16 milímetros, un formato considerado como no comercial en España. El apoyo de Ovidi y Berlanga Finalmente, tras una campaña de recogida de firmas dirigidas al entonces ministro de Cultura, Javier Solana, que recibió el apoyo de Ovidi Montllor, Luis García Berlanga o Vicent Garcés, entre muchos otros, la productora Tabarca logró la licencia de exhibición y 'Cada ver es...' pudo ser estrenada el 14 de octubre de 1983 en el cine Xerea. Antes de desaparecer de las salas, recaudó lo que ahora serían 9.152,97 euros y alcanzó la cifra de 5.430 espectadores. Unos cuantos años después, el propio García del Val depositó en la Filmoteca de València un par de copias en 16 y 35 mm de la película, una standard y varios negativos. Y en 2021 la entidad logró restaurar una de estas copias gracias a una subvención de la Asociación de Cinematecas Europeas para que pudiera ser exhibida de nuevo. Y eso ocurrirá este jueves a las 20 horas con la presentación a cargo de Inma Trull, jefa de Recuperación de la Filmoteca, y del director de Fotografía de la película, Miguel Ángel Montes. “Es una película con una violencia visual muy diferente a la que vemos actualmente en el cine -explica Trull-. No se ve sangre, no se ven golpes, no se ve a nadie agrediendo a otro. Es una película con muertos, sobre muertos y que nos hace reflexionar sobre la muerte”. Una violencia diferente Por ello, la restauradora del film duda sobre cuál será la reacción del público de 2022 ante una película tan perturbadora y tan desconocida como esta. “Espero algo parecido a una mezcla de estupor y respeto ante un hombre como García del Val que luchó como un jabato para sacar adelante una película como esta sin contar con el apoyo de la industria ni de la administración”, señala. Por esto último, Trull acepta que la inclasificable Cada ver es... sí pueda ser calificada, al menos, de “película maldita”: “Es maldita porque Ángel hizo la película como pudo, tuvo todas las dificultades del mundo y la vio muy poca gente, pero hizo lo que le dio la gana y así le salió de bien”.