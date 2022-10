La Mostra de València pone el broche de oro hoy a su edición con la proyección de ‘The Gigantes’, la película de la cineasta valenciana Beatriz Sanchis. La gala, en la que se entregarán los premios del certamen, se celebra en La Rambleta a partir de las 19 horas. «Asfixiada por las deudas, una mujer estadounidense emprende un viaje de Los Ángeles a Baja California en busca de un antiguo amante. La acompaña una adolescente mexicana que ha huido de casa con la que entablará una relación muy especial», narra la cinta de Sanchis.

Durante estos días, el certamen valenciano ha homenajeado la figura de Lluís Rivera, con un ciclo llamado ‘Els quaderns de la Mostra’.

Alejada de los circuitos comerciales, modas y tendencias, la obra de Lluís Rivera (Valencia, 1947) se sustenta en una experimentación constante: «Eso de que las películas no son nada sin contar una historia me pareció siempre una pamema. A mí me parecía que las películas pueden ser millones de cosas, como la ebanistería, como la sastrería: No necesariamente tienes que hacer trajes para la ópera para ser un entusiasta de la costura. Evidentemente, en mi primera obra el nivel de experimentación era escaso, pero luego llegó ‘Travelling’, y entonces ahí lo rompí todo...». Una obra que se filma a sí misma y que formó parte del ciclo ‘Cine experimental y de vanguardia’ que proyectó en 1983 el Centro Pompidou de París y las Filmotecas de Madrid, Barcelona y Zaragoza, y que fue incluida en ‘Del éxtasis al arrebato’, una selección de los trabajos más relevantes del cine español de vanguardia editada por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y proyectada en espacios como el Museo Reina Sofía.