Veintiocho años después de derramar sus primeras 'Lágrimas de amor', Camela celebra su continuidad por toda la galaxia con su decimoctavo álbum de estudio, 'Que la música te acompañe', ahora que, tras unos inicios que "no fueron fáciles", ya no les queda más que un reto por superar: "Hacer una película".

"Es una de las cosas que nos faltan por hacer, un filme de nuestra historia. No necesariamente tendría por qué ser un documental, se tendría que ver. Y si no, aparecer en alguna película”, responde entre risas Ángeles Muñoz, en una charla con EFE compartida con su compañero Dioni Martín, en plena promoción de su nuevo disco.

Como viene siendo costumbre en sus últimas entregas, al dúo le gusta homenajear en sus portadas y videoclips títulos cinematográficos. Lo hicieron con 'Piratas del Caribe', con 'Grease' y con 'Bollywood' y, en esta ocasión, sobre todo por decisión de Martín, la referencia corre a cuenta de 'Star Wars'.

"Me considero un friki fan confeso de esas películas; de hecho, me gusta llamarme Dioni Obi-Wan Kenobi (por uno de los personajes de la saga de Lucas Films)", señala el músico entre risas al lado de su compañera, que aceptó a cambio de hacer su propia versión de la princesa Leia: "A mí las ensaimadas me las ponéis en el desayuno, no en la cabeza", dijo.

Como no iba a ser menos, 'Que la música te acompañe' (Warner Music) empezó a gestarse en el confinamiento, pero tuvo su proceso de maduración el año posterior "a lo gordo" de la pandemia, de ahí el título.

Si por algo destaca Camela es por ser un dueto intergeneracional que ha conseguido llevar su sello de tecno-rumba desde conciertos hasta pistas de discotecas, siendo sus canciones unos auténticos himnos.

"Camela es icono de tres generaciones. A nuestros conciertos, vienen los hijos e incluso nietos de nuestros fans de nuestros inicios, que se saben todas nuestras canciones", señala Muñoz ante el "orgullo" confeso que declara Martín.

"Nuestros temas se ponen en bodas, en entornos familiares y en discotecas porque son sinónimo de alegría y fiesta. Gustan desde mayores hasta pequeños, así que habrá Camela para rato", pronostica este.

Benidorm Fest: "Demasiada responsabilidad"

Desde que TVE puso en marcha el pasado año Benidorm Fest para elegir al artista español que representará a España en Eurovisión, Camela reconoce que son muchos los seguidores que les han animado a presentar su candidatura al certamen.

"Ya no ahora que está esto de Benidorm Fest, sino antes muchas páginas webs también que decían que nosotros seríamos buenos candidatos. Pero no, nosotros no estamos por esa labor. Apoyamos al representante, nos gusta el formato, pero es demasiada responsabilidad", insisten ambos.

En cambio, no cierran la puerta a componer para alguno de los artistas que quiera presentarse al certamen. "Eso no nos importaría hacerlo, de hecho, nos gustaría. Tendríamos que hablar con él, que fuéramos de estilos más o menos parecidos", indican.

Camela, que lleva de gira desde el pasado año, empieza la presentación de este nuevo disco el próximo 13 de enero en el Wizink Center de Madrid.

No obstante, antes de llegar a la capital, actuarán en las ciudades de Torreorgaz (Cáceres) este sábado, en Benidorm (Alicante) el próximo domingo, en Tarragona el 19 de noviembre, en Palma de Mallorca el 7 de diciembre, en Cartagena (Murcia) el 10 de diciembre y en Marbella (Málaga) el 17 de diciembre.