'Synapsis' de Miquel Suay, ataque directo a las problemáticas sociales

El CLEC Fashion Festival cerró la pasarela con la performance de Miquel Suay. Presentó 'Synapsis', una conjunción de estructuras maximalistas elevadas por la costura. Iba acompañada de una serie de proyecciones de 30 segundos que referenciaban a cada una de las causas contra las que el diseñador levantó un alto al paso. Homofobia, violencia doméstica, fascismo, suicidio juvenil, guerra y cambio climático. Entre el público algunos de los diseños no fueron comprendidos por la exactitud de las representaciones, muchas fueron tomadas como ataques contra los movimientos. En parte, esto fue debido a que el sonido y el vídeo se vieron afectados por el eco y el espacio 360º. Las opiniones se dividieron entre las personas que entendieron las referencias o conocían su trabajo artístico y las que no vieron en los diseños ninguna de las críticas. Lejos de hacer apología, denunciaba todo ello dejando entrever que son problemáticas tangibles y que no solo continúan en el mundo de hoy, sino que están más presentes que nunca. Por eso, el director creativo de la marca ha compartido con este diario las exactitudes de los diseños y su significado.

El Clec, un abrazo de 'diseño' a Ucrania Diseños con mensaje El primero representaba la homofobia. El diseñador quiso interpretarlo con dos prendas que hacían un efecto acolchado por el fruncido y creaban ruido visual y las ondas sonoras que se escuchaban representaban como las personas LGTBIQ+ viven en constante ruido. Para ello, la chaqueta y los pantalones llevaban unas líneas de goma con la bandera en LGTB, que formaba un conjunto a rayas verticales terminado en unas botas blancas manchadas de sangre como metáfora de la violencia sufrida por el colectivo. La segunda pieza escenifica la violencia machista al rodear a la modelo un conjunto de tubos y redes enmarañadas que la atrapan y la asfixian. Poca piel quedó al descubierto bajo el rojo imperante en todo su cuerpo, el conjunto estaba acompañado de una mano que dejaba huella en su cara y medias rojas que. Esto evocaba a cómo las personas van desapareciendo bajo esta violencia que poco a poco mina su vida. Los homicidios homófobos y machistas son reflejo de una sociedad desigual que procede del miedo y extremismo. Dos palabras que en manos de la política pueden y ha sido convertidas en arma de destrucción masiva. Se proyectaba en la superficie del techo de la sala de proyecciones una bomba nuclear y el famoso discurso de Charles Chaplin en El gran dictador (1940). Mientras tanto, se dibujó una silueta negra y blanca en la pasarela. La modelo lucía una bomber negra, según Miquel Suay, levantada por una lucha de serpientes representada con tubos blancos y negros. El yin y el yang. La paz y el fascismo. Uno de los accesorios era un brazalete rojo que subía por el brazo de la joven, como si el fascismo estuviera trepando hacia su cabeza, y sus ideales. Para los pantalones se recreó el estilo nazi mediante una modificación de los llamados jodhpurs. En los bolsillos del pantalón se muestra cómo la lucha sigue activa de una manera oculta para acabar con el fascismo. En la parte trasera de las rodillas, el pantalón llevaba dos esvásticas que no fueron bien recibidas por algunas críticas. Sin embargo, el diseñador vio necesario materializar algún símbolo del fascismo para hacer evidente la crítica contra el mismo. Después del fascismo, desfiló la guerra. Suay pensó que la mejor manera de proyectar la imagen de la guerra era crear un vestido bomba, en el que las mangas son como bombas. En la parte trasera del vestido, situó una jaula con una paloma inspirada en una famosa imagen de Pinterest que dice “Ábrame en caso de guerra”, para liberar la (paloma de) la paz. La situación sociopolítica va en detrimento y las nuevas generaciones ven el futuro sumido en la oscuridad. Así veía el siguiente modelo a través de sus gafas negras que formaban parte de la creación contra el suicidio juvenil que está en constante incremento. Este diseño fue motivado por una experiencia personal del director del CLEC ya que un joven de la finca donde tiene el estudio de su marca Miquel Suay se suicidó al lanzarse al patio. “El vestido muestra la emergencia de este tema”, aseguró. Las balizas de seguridad que contiene son las que se emplean para perimetrar donde hay peligro. Además, el tocado del cuello era una soga. Si se habla de futuro, es imposible saltarse el cambio climático. La sexta de estas estructuras maximalistas mezcladas con costura era un globo terráqueo transparente con los países trazados con líneas y repleto de basura que envolvía a la modelo. “Las manos se quedaron dentro con la basura para mostrar cómo poco a poco nos vamos a llenar de mierda hasta el cuello”, confiesa el diseñador. El cojín tejido con detalles de medusa, nenúfares y “es precioso pero cae la mierda de arriba nos hemos empeñado en cargárnoslo”. Para el final, Miquel Suay explica: “Planteamos dos niñas gemelas cogidas de la mano para simbolizar la paz y esperanza, con la música del joyerito maravilloso de tu abuela que siempre ibas a investigar y ahora nos reconforta porque nos traslada a ese momento de inocencia”. El creativo hace un llamamiento a no ser tan “tácticos y estratégicos” y unirnos. Al salir el carrusel de los y las modelos, ellas repartían valores necesarios para construir el mundo como el humanismo, amor o la democracia. En definitiva, su colección 'Synapsis' es una llamada a la detención absoluta de la homofobia, violencia machista, guerra, fascismo, cambio climático y suicidio juvenil. Suay manifiesta la necesidad de acabar con ellas todos unidos de una vez por todas. Para ello, lanzó un ataque directo con representaciones literales mediante el diseño que se corresponde con la “Sinapsis (del griego σύναψις [sýnapsis], ‘unión’, ‘enlace’)”. Dupla creativa en el Clec