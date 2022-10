Muchos de los títulos más emblemáticos del cine de terror contemporáneo han sido dirigidos por mujeres, y, aunque existe una mayor concienciación por dar voz a la autoría y su relevancia en la obra, no siempre ha sido así. El cementerio de animales (la noventera, no el remake) es uno de los ejemplos de una de las grandes adaptaciones de la literatura al cine y vino de la mano de Mary Lambert en 1989, pero hay muchas más. Ahora, títulos como 'Cerdita', de la española Carlota Pereda o los filmes de la francesa Julia Ducournau con su 'Crudo' arrasan en festivales como Sitges. Otras películas, como 'Badadook' (Jennifer Kent) pueden cortarte la respiración durante una buena temporada antes de ir a dormir y tuvieron muy buena acogida y alcance a raíz de la popularización de las plataformas de streaming.

Si algo caracteriza a Halloween son las reuniones con amigos y amigas para ver una buena película de terror. ¿Por qué no disfrutar este año de alguno de estos títulos del cine de miedo? Aquí te dejamos solo algunas buenas películas (hay muchas más) que puedes disfrutar en casa este festivo.

1. El cementerio de animales (Mary Lambert, 1989)

Si tu afición es este género y naciste antes o durante los años noventa, muy probablemente reconozcas la imagen de un gato “zombie” y maligno resurgiendo del mundo de los muertos para portarse con su familia tan "bien" como el gato de esa amiga se porta contigo cuando te toca cuidar de él. Además de los animalitos, esta adaptación de la novela de Stephen King tiene como gran personaje un niño y un padre desesperado. Además, su revisión es muy recomendable si los efectos especiales de antaño te resultan curiosos (o hasta graciosos). Un clásico con un gran número de escenas que perduran en la memoria de los amantes del género.

2. The Badabook (Jennifer Kent, 2014)

Kent escribió y dirigió esta película para que se te quitaran las ganas de leer cuentos a tus hijos. La directora trata la crianza en soledad por parte de una viuda, Amalia, cuyo hijo tiene una especial fascinación por los trucos de magia y los cuentos. Un día, el niño le pide a su madre que le lea Mister Badabook y todo parece torcerse. La culpa, las dudas y el miedo acechan a la protagonista cuando empieza a dudar de que los extraños acontecimientos que acechan en casa sean producto de la imaginación de su hijo.

3. Crudo (Julia Ducournau, 2016)

Ducournau se puso a Sitges en el bolsillo cuando presentó esta película de sorprendentes y, en ocasiones, más que repulsivas escenas filmadas a su vez con un buen gusto difícil de encajar para cualquiera que no esté acostumbrado a la sangre. Una imprescindible si en lugar de los fantasmas eres más de Cronenberg y la casquería. Una joven estudiante, de familia vegetariana, entra a la facultad de veterinaria sin saber que toda su vida dará un vuelco de lo más inesperado.

4. La invitación (Karyn Kusama, 2015)

Has quedado con tus amigas para pasar una agradable víspera de Todos los Santos, preparar ricas recetas con forma de trampantojos mejor o peor conseguidos y ver una película que no tenga fantasmas, ni veganismo universitario mezclado con el más puro gore, ni tampoco niños y monstruos imaginarios (ya sabemos que, si se trata de decidir una película de terror en grupo, el proceso puede ser largo y tedioso). Quizá esta película de Kusama sea la adecuada si recibir una notificación de un ex desaparecido te parece menos aterrador que las opciones anteriores. No se puede contar mucho más.

5. Relic (Natalie Erika James, 2020)

Sobre el tema de los cuidados gira esta película con elementos muy propios del cine de terror, como la casa encantada o la demencia como una suerte de “puerta a otro lado”. La trama de la película atraviesa estos dos aspectos y conecta de forma magistral con el género dramático, esa forma que tiene el terror de conectarnos con la realidad humana. El paso del tiempo y cómo deja huella sobre el cuerpo es solo uno de los muchos temas que trata con gran profundidad.

6. Una chica vuelve a casa sola de noche (Ana Lily Amirpour, 2014)

“Avisa cuando llegues a casa”, “nos avisamos por el grupo cuando lleguemos a casa”, “te acompaño a la parada”… No hace falta dar muchas más explicaciones ante frases que todas conocemos. Ana Lili Amirpour presentó hace algunos años esta película ambientada en Irán y que mezcla este terror (tan desgraciadamente cotidiano paras mujeres) con una historia de vampiros, regalándonos imágenes sorprendentes llenas de originalidad.

La de Amirpour es, sin duda, uno de los “must” que hay que disfrutar te guste o no el cine de terror.